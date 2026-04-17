Son dakika | Kahramanmaraş'ta katliamın yaşandığı okul kapatıldı

15 Nisan Çarşamba günü öğlen saatlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık ortaokulunda okulun 8'nci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından 5 silah ve 7 şarjörle yapılan saldırı sonucunda 9'u öğrenci 1'i öğretmen olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından Mersinli'nin Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli tutuklandı.

OKUL KAPATILDI

Saldırının ardından ortaokulda eğitime 2 gün ara verilmişti. Halk TV muhabiri Umut Taştan'ın aktardıklarına göre CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş Vali ile görüştü. Vali, pazartesi açılacağı söylenen okulun bir daha açılmayacağını Ateş'e iletti.

"CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile görüştüklerini söyledi. Ateş, validen pazartesi açılacağı söylenen Ayser Çalık Ortaokulu'nun bir daha açılmayacağı bilgisini aldıklarını belirtti."

VELİLER İSYAN ETMİŞTİ: YIKIN GİTSİN BURAYI

Son günlerde peş peşe yaşanan okul saldırılarının ardından öğretmenler yurt genelinde iş bırakma eylemi yapmış ve Ankara'da MEB'e yürüyüş başlatmışlardı.

Katliamın yaşandığı okulun ise derin travmalara sebep olduğundan yeniden açılıp açılmayacağı konusunda tartışmalar devam ederken bugün bölgedeki son gelişmeleri aktaran Umut Taştan, bir velinin “Yıkın burayı gitsin. Yani ben çocuğumu buraya getiremem, ben çocuğumu getirsem bile çocuğum buradan içeri nasıl girecek?” dediğini aktarmıştı.

