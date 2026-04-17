Okul saldırısına anbean tanık olan öğretmen konuştu! Veliden de 'okulu yıkın' isyanı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırının yaşandığı okul önünde konuşan Halk TV Muhabiri Umut Taştan, hem velilerin tepkisini hem de olay anına tanık olan bir öğretmenin anlattıklarını aktardı. Bir öğretmen ve dokuz öğrenci saldırıda öldü.

Taştan, saldırının ardından okulda çocuklara ait eşyaların sınıflarda kaldığını, velilerin ise buna ve okulun yeniden açılacağı yönündeki bilgiye tepki gösterdiğini söyledi. Taştan’ın aktardığına göre veliler, çocuklarının çantalarının ve eşyalarının içeride olduğunu belirterek içeri girmek istedi. Ancak kolluk güçleri buna izin vermedi.

VELİ: YIKIN GİTSİN BURAYI

Velilerin bir bölümünün, okulun Pazartesi günü yeniden açılacağı yönündeki bilgiye de tepki gösterdiği belirtildi. Taştan, bir velinin “Yıkın burayı gitsin. Yani ben çocuğumu buraya getiremem, ben çocuğumu getirsem bile çocuğum buradan içeri nasıl girecek?” dediğini aktardı.

Saldırganın canlı yayında şarjör doldururken görüntüsü ortaya çıktı

SALDIRININ İLK ANLARI ÖĞRETMEN ANLATTI

Saldırının okulun birinci katında gerçekleştiğini söyleyen Taştan, tanık olduğu belirtilen bir öğretmenin anlattıklarını şöyle aktardı:

“Ben koridora çıktım, sınıfa geçiyordum, tuvaletin yanında gördüm saldıran şahsı. Gayet sakin tuvaletin yanında duruyordu. Sınıfa girdim. Sınıfa girmemle birkaç saniye sonra silah seslerini duymam bir oldu.”

Öğretmen, o sırada sınıftaki çocukları korumaya çalıştığını şu sözlerle anlattı:

“Bir anda ben çocukları sıraların altına saklamaya çalıştım. Camdan atlamak isteyenler oldu, onları durdurdum ve böyle bir bekleyiş içine girdik. 4-5 saniye ara verdi sadece.”

"100 KEZ SİLAH SESİ DUYMUŞUZDUR"

Öğretmenin anlattığına göre; silah sesleri arasında yalnızca birkaç saniyelik boşluklar oluştu. Öğretmen, bu anlarda çocukları dışarı çıkarmayı düşündüğünü, ancak her seferinde yeniden ateş açıldığını aktardı.

Öğretmenin sözleri şöyle aktarıldı:

“100 kez silah sesini duymuşuzdur. 4-5 saniyelik bir ara, o aralarda düşünüyorum çocukları hemen çıkarsam mı? Tam bir yelteniyorum hareketlenmeye ve tekrar atışlar başlıyor.”

Öğretmen, saldırganın tavrına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

“Çok profesyonel. Yani o kadar rahat ki, hiç ara vermiyor. Verdiği ara 4-5 saniye, bu aralarda da çok rahat bir şekilde tekrar silahını değiştiriyor ya da şarjörünü değiştiriyor. O anı göremiyorum ama yani anladığım, o silahın seslerinden, atış sesinden ve 4 saniyelik, 5 saniyelik ara vermesinden kaynaklı.”

Aynı öğretmen, çocukların kaçma girişimine rağmen sınıfı terk edemediklerini de şu sözlerle anlattı:

“Olmadı kaçamadık. Çocuklar camdan atlamak istedi, izin vermedim tuttum. Yani koridorda çok sakindi. Geçerken ben herhangi bir şey sezmedim. Gördüm, tuvaletin kenarında duruyordu.”

MERSİNLİ KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Öğretmenlerin aktardığına göre, saldırgan İsa Aras Mersinli silahlarını tuvalete bırakıp kaçmaya çalıştı.

Bu sırada bir başka öğretmen tarafından yakalandı. Saldırgana öğretmenin müdahalesinin ardından kantin görevlisi de müdahil oldu. Bu sırada silah sesleri üzerine okula gelen Veli Alperen Bekçi, boğuşmaya tanık olup öğretmen ve kantinciye yardım etti.

Taştan, Mersinli'nin ise aldığı bıçak darbesi sonucu kan kaybından hayatını kaybettiği aktardı. .

OKUL GÜVENLİĞİ SORULARI YANITSIZ

Okuldaki güvenlik önlemlerine ilişkin soruların ise net biçimde yanıtlanmadığı aktarıldı. Taştan, öğretmenlerin bu konuda konuşmak istemediğini söyledi. Okulun önünde bir güvenlik kulübesi bulunduğunu ifade eden Taştan, buna rağmen güvenlik tartışmalarının sürdüğünü bildirdi.