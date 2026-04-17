Saldırganın canlı yayında şarjör doldururken görüntüsü ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta öğrenim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlediği silahlı saldırıda 8'i öğrenci, 1'i öğretmen olmak üzere 9 kişiyi öldüren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin yeni görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Görüntülerde, saldırganın silah şarjörüne mermi doldurduğu anlar yer alırken, bu sırada canlı yayında arkadaşlarıyla mesajlaştığı görülüyor.

BABA UĞUR MERSİNLİ'NİN İFADESİ

Tutuklanan polis başmüfettişi baba Uğur Mersinli, emniyette verdiği ifadede oğlunun saldırıda kullandığı silahların kendisine ait olduğunu belirterek, "Oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir. Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır. İki tane de av tüfeğim vardır" dedi. Silahların yatak odasında kilitli Maraş sandığı içinde muhafaza edildiğini, oğlunun sandıkların nasıl açıldığını öğrendiğini ancak kendisinin yanında açtığını hatırlamadığını ifade ettmişti.

"ÇOK İYİ BİR İNTERNET KULLANICISIYDI"

Baba Mersinli, oğlunun çok iyi bir internet kullanıcısı olduğunu, VPN'i bile bulunduğunu, ana dili gibi İngilizce konuştuğunu belirterek, "çok zeki bir çocuk olduğunu, tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktaydı" dedi. Yaklaşık iki aydır bir psikoloğa götürdüğünü, psikoloğun oğlunun toplumla uyumunda problem yaşayabileceğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebileceğini söylediğini aktardı.

"SÜREKLİ SAVAŞ OYUNU OYNARDI"

Oğlunun bilgisayar ve cep telefonunu İngilizce kullandığı için ne ile meşgul olduğunu takip edemediğini belirten baba, "ismini bilmemekle birlikte oğlumun sık sık savaş oyunu oynadığını görürdüm. Ben kendisine ne yaptığını sorduğumda ise bana 'öf ya' tarzında cevap vererek geçiştirirdi, sağlıklı bir cevap alamazdım" ifadelerini kullandı.

"SİLAHLARA MERAKI OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Oğlunun yaklaşık bir ay öncesinde silahlara merak sardığını fark ettiğini anlatan baba, bir gün silahı şifonyere bıraktığında oğlunun eline almaya yeltendiğini görünce kızdığını belirtti. "Kendisinin silahlara merakı olduğunu fark ettiğim için, ben kendisine silah kültürümüzden bahsettim. Silahın 'namus' olarak adlandırıldığından bahsettim" dedi.

"HEDEF ALARAK ATIŞ YAPMAYI ÖĞRETTİM"

Baba Mersinli, olaydan bir gün önce emniyetin poligonuna giderek atış yaptığını ve oğluna da birkaç el atış yaptırdığını, "Oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını, hedef alınarak atış yapılacağını söyledim. Ben de oğlum atış yaparken birkaç fotoğraf ve videosunu çektim" dedi. Fotoğrafları WhatsApp üzerinden oğluna gönderdiğini, oğlunun bu fotoğrafları arkadaşlarına gösterdiğini emniyetten öğrendiğini aktardı.

"OYUN OYNARKEN İNGİLİZCE KONUŞURDU"

Oğlunun interaktif çevrim içi oyunlar oynadığını, odasına girildiğinde her şeyi kapattığını belirten baba, "Oğlum cep telefonu ve bilgisayarından oyun oynarken bir taraftan İngilizce konuşurdu ancak ben kendisinin ne konuştuğunu anlamazdım" dedi. Daha önce rehber öğretmeni ile görüştüklerini, sınavlardan düşük not aldığı zaman agresif hareketler sergilediğini ancak öğretmenlerine veya öğrencilere karşı olumsuz bir hissiyatını fark etmediğini söyledi. Oğlunun arkadaş çevresinin çok kısıtlı olduğunu, 8 senede 3 yıl okula gidebildiğini (pandemi ve deprem nedeniyle) belirtti.