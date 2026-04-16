K.maraş saldırganı hastanede kendini jiletlemiş! Babası emniyet müdürü diye siciline işlememiş

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’da, geçtiğimiz gün düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 1’i öğretmen 9’u öğrenci olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmişti. Hürriyetçi Eğitim-Sen üyeleri ve veliler, saldırının yaşandığı okula giderek karanfiller bıraktı. Daha sonra ise İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, beraberindeki heyetle okula giderek velilerle görüştü.

ÇANTASINDA ARAMA YAPILIYORMUŞ!

Bu sırada Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, İsa Aras Mersinli’nin sorunlu bir çocuk olduğunu ve bunun da bir süre önce tayini çıkan müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım tarafından bilindiğini ifade etti. Çevik, "Bu çocuk kalemle avucuna batıran, açkıyla elini kesen, kendi boğazını kesen, agresif hareketleri olabilen biriydi. Bu çocuk zaten Alparslan hocamın takibindeydi ve ‘Korkmayın. Ben o çocuğun çantasını yoklamadan içeri almıyorum’ derdi” ifadelerine yer verdi.

“BABASI EMNİYET MENSUBU OLDUĞU İÇİN SİCİLİNE İŞLETMEMİŞLER”

İsmini açıklamak istemeyen bir başka veli ise, Turhan Çömez'e saldırganla ilgili bilgiler verirken, “1 ay önce çocuk kadın doğum hastanesine kendini jiletlemiş, gitmiş. Orada adli vaka olarak gireceklermiş, babası emniyet mensubu olduğu için bunu sicile işletmemişler. Bunu da arkadaşımın eşi doktor, o söyledi bana.” dedi.

“Çocuklar yatıyor yerlerde, oğlanı bulamadık içeride sandık, eşim tüm sınıfları gezmiş. 'Okulda kimse yok' diyor. Çocukların ayakkabılarına baktım, hangisi benim çocuğumun ayakkabısı diye. Arıyorum yok. 20 dakika sonra telefonum çaldı, oğlum bahçeye saklanmış. Bahçede beden eğitimi dersindelermiş” ifadelerini kullanan veli, “Öğretmen silah sesini duyunca ‘Kaçın’ demiş. Ben geldiğimde 2 polis arabası, 1 ambulans vardı. Ben geldiğim gibi direkt okula girdim. Ben çocuğumu aramaya girdim, ben olayın bu kadar büyük boyutta olduğunu bilmiyordum” sözlerini sarf etti .

Veli, “İçeri girdim ki fecaat. Anlatılacak gibi değil. Ben geldiğimde hoca hanım ölmüştü. Çocuklar hep kafalarından vurulmuştu” ifadelerine yer verdi.

“NE OLDU ESKİ YÖNETİM GÖREVDEN ALINDI DA BU KATLİAM GERÇEKLEŞTİRİLDİ?”

Ardından korkunç olaya ilişkin açıklama yapan Turhan Çömez, “Sorgulamamız gereken konular var. Asıl bulunma sebebimiz, bu hadiseler başka bir defa daha gerçekleşmesin. Sorumlular varsa ortaya çıkarılsın. Millet adına hesap sormak için geldik. 14 yaşında bir çocuk silaha nasıl ulaşır? 5 silah ve 7 şarjörü değiştirebilecek nasıl kapasiteye ulaşır? Bu çocuğun elinde kalem olması lazım. 14 yaşındaki bir çocuktan nasıl bir cani bir katil çıkabilir? Silahlara nasıl ulaştı? Biz bunun peşindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Bu çocuk emniyet müdürlüğüne ait olduğunu öğrendiğimiz bir poligonda nasıl atış yapabilir? 14 yaşındaki çocuğun eline nasıl silah verilir? Bu çocuğun bazı psikolojik sorunlarının olduğu konuşuldu, paylaşıldı. Ailesi tarafından paylaşıldı. Okul yönetimi aileyi de uyardı. Hassasiyet gösterdi, ‘Tedbir alın, gerekeni yapın’ dedi. Gereken yapılmadı” diyen Çömez, “Son derece profesyonel şekilde okul basıldı, küçücük çocuklar ve onları korumak için onların üzerine kapanan bir öğretmen katledildi. Bir ay önce bu okulun yöneticileri, müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenleri neden görevden alınmıştır? Bunu ailelere soracağım. Okulu yıllardır tanıyan, haklarında hiçbir şikayet bulunmayan, bütün ayrıntıları bilen ve bu katliamı yapan çocuğun bütün ayrıntılarını bilen yönetim neden görevden alınmıştır?” sözlerini sarf etti.

Çömez, “Eski yönetim çocuğun durumunu bildiği için ilgili yerleri ve aileleri uyardı. Bu çocuk uzun süre oyun konsolu karşısında zaman geçiren çocuktu. Okulda sıkıntıları vardı. Son derece haklı ve yerinde bir uygulama ile bu çocuğun her gün okula girişinde üzeri ve çantası aranıyordu, yönetim tarafından. Ne oldu eski yönetim görevden alındı da bu katliam gerçekleştirildi?” açıklamasında bulundu.

“HOCAM ÇOCUĞUN ÇANTASINI YOKLAMADAN SINIFA GÖNDERMİYORDU”

Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik ise “Zaten bu olaya biraz da sebep olan şey okuldaki o idari boşluk olabilir. Çünkü daha önce bir norm fazlası öğretmenlerin okuldan gönderilmesi gerektiği için gönderilmek istendiğinde asılsız şikayetlerle müdürü, 2 müdür yardımcısını, 2 öğretmenimizi toplam 5 kişiyi, buranın tam da bel kemiği olan 5 kişiyi apar topar görevlerinden alıp başka yerlere verdiler. Biz bu konuda çok itiraz ettik, sesimizi duyurmaya çalıştık ama hiçbir şey yapamadık. Mesela Alparslan hocam çocuğun çantasını yoklamadan sınıfa göndermiyordu. Çünkü kendine zarar veriyormuş, o kendisine zarar vermesinden korktuğu için bunu yapıyordur. Hiç kimse böyle büyük bir şey beklemiyordu ama o kendine zarar vermekle kalmayıp bütün okulu kana buladı. Yani okuldaki her öğrenciyi bu idarecilerimiz çok iyi biliyordu. İdarenin boş kalması, bu olayın olmasına büyük bir sebep oldu. Eski yönetim burada olsaydı bu olay yaşanmazdı belki de” ifadelerini kullandı. (DHA)