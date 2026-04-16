Son dakika | Okul saldırılarının ardından eylem çağrısı yapan 127 kişi yakalandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bin 115 URL adresinin engellendiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, “Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 174 şahıs tespit edilmiş; 127 şahıs yakalanmıştır” denildi.

Şanlıurfa’da ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları tüm ülkeyi yasa boğdu. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan saldırıda 16 kişi yaralanırken Kahramanmaraş’ta bir ortaokula yönelik silahlı saldırıda 1’i öğretmen 9’u öğrenci olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Meydana gelen saldırıların ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada toplamda bin 115 URL adresine erişim engeli getirildiği ve “Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan” 127 kişinin yakalandığı duyuruldu.

“ADLİ İŞLEMLER DEVAM ETMEKTEDİR”

EGM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında; 1.115 URL adresine erişim engeli getirilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 174 şahıs tespit edilmiş; 127 şahıs yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “Provokatif nitelik taşıyan, halkı yanıltmaya ve milletimizin huzurunu bozmayı hedef alan paylaşımlara ve faaliyetlere yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.” denildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

