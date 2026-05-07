Yozgat'ta yol kenarında maymun bulundu

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, yol kenarında Türkiye’de beslenmesi yasak olan “Hint şebeği” cinsi bir maymun bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler maymunu koruma altına alındı.

Karayakup köyü yolunda yurttaşlar tarafından fark edilen maymun için jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim etti.

Yapılan incelemelerde maymunun Türkiye’de beslenmesi ve sahiplenilmesi yasak olan “Hint şebeği” türüne ait olduğu belirlendi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Sağlık kontrolleri yapılan maymun, merkezde koruma altına alındığı belirtildi. Uzmanlar, benzer durumlarda yurttaşların vakit kaybetmeden ilgili birimlere bilgi vermesi gerektiğini ifade ediyor. (DHA)