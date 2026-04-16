İktidara yakın eğitim sendikaları bildiri yayımladı! Güvenlik açıkları acı bir şekilde gözler önüne serildi

İktidara yakınlığıyla tanınan eğitim sendikaları Eğitim Bir-Sen ve Türk Eğitim Sen, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, yaşanan olayların bir beka sorunu olduğu belirtilirken ortak bir tavır almanın vatani bir görev ve ahlaki bir sorumluluk olduğu bildirildi.

“MENFUR SALDIRILARI LANETLİYORUZ”

Yayınlanan ortak bildiride, “Siverek’te yaşanan şiddetin şokunu henüz atlatamamışken, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimiz ve öğrencilerimizin acısı yüreğimize bir kez daha kor ateş düşürmüştür. Öğrencilerimizi, eğitimcilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan menfur saldırıları lanetliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

“Saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.” denilen bildiride, “İnsanlığa, milletine, ailesine faydalı olsun diye gece gündüz demeden çalışıp emek harcadığımız çocuklar sanal dünyaya sızmış dijital terör tarafından öğretmenlerine, arkadaşlarına eğitim kurumlarına yönelen bir saldırgana dönüştürülmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

“MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ OLARAK GÖRÜLMELİ”

Bildiride, “Eğitim çalışanları olarak dijital dünyada çocuklarımızı hedef alan kirli oyunların farkındayız. Dijital terörün karşısında çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız.” ifadeleri kullanılırken “Bu şiddet sarmalı bir milli güvenlik meselesi olarak görülmeli ve nesillerin geleceği için milli bir seferberlik başlatılmalıdır.” sözleri sarf edildi.

Bildiride, yapılması gerekenlere ilişkin önerilere de yer verilirken şu ifadeler kullanıldı:

“• Başta ilgili kamu kurumları olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının katılımıyla çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerimize ve kurumlarımıza yönelik saldırılara karşı kapsamlı bir acil eylem planı hazırlanarak ivedilikle hayata geçirilmelidir.

• Okul basını olarak ortaya çıkan bu menfur saldırılar, kurumlarımızın fiziki ve dijital güvenlik alanındaki açıklarını acı bir şekilde gözler önüne sermiştir.

• Dijital mecralar üzerinden yürütülen istismar, tehdit ve akran zorbalığına karşı kurumlarımız ve toplumun tüm kesimleri sorumluluk almalıdır.

• Sanal ortamın çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan tehdit ve tehlikelerine karşı TBMM’de görüşülen düzenlemeler bir an önce yasaya dönüştürülmelidir.

• Hiyerarşik ve ötekileştirici yapılar üreten dijital platformların çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri kapsamlı biçimde araştırılmalı; “oyun” adı altındaki bu sinsi platformlarla etkin mücadele yürütülmelidir.”

“OKUL POLİSİ UYGULAMASI ZORUNLU HALE GETİRİLMELİ”

“• Dijital oyunlar zorunlu içerik denetiminden geçirilmeli; “Çocuklar İçin Uygundur” sertifikası bulunmayan oyunların satışı ve erişimi engellenmelidir.

• Okul polisi uygulaması zorunlu hale getirilmelidir.

• Aileler, çocuklarının dijital ortam kullanımını daha yakından takip etme konusunda bilinçlendirilmelidir.

• Öğrenci disiplin yönetmeliği, değişen şartlar ve ihtiyaçlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir.

• Her okula rehber öğretmen normu verilmeli ve mevcut normlar artırılmalıdır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri güçlendirilmelidir.

• İlgili kurumların çocuklara yönelik suçlar konusunda ihtisaslaşması sağlanmalıdır.”

“VATANİ BİR GÖREV”

Ortak bildirinin devamında, “Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen olarak, yaşadığımız bu feci hadiseleri milletimiz için beka sorunu olarak görüyoruz. Milletimizin bekası, gençlerimizin geleceği, çocuklarımızın ve eğitim çalışanlarının can güvenliği bütün mülahazaların üzerindedir” denilirken “Bu nedenlerle ortak tavır almayı vatani bir görev, ahlaki bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz.” sözleri sarf edildi.