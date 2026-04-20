Polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı! 35 kilometrelik takip sonunda yakalandı

Bolu’da çalıntı olduğu tespit edilen otomobildeki şüpheli, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Şüpheli, yaklaşık 35 kilometrelik takip sonunda Bolu Dağı’nda otomobili bariyerlere çarpınca yakalandı.

Ankara yönünden gelen otomobilin, Kuruçay mevkisindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki kameralardan çalıntı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri aracın geldiği güzergaha yönlendirildi. Hızla ilerleyen otomobil sürücüsü D-100 kara yolu üzerinde tedbir alan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymadı.

İstanbul yönüne doğru giden şüpheli, yaklaşık 35 kilometre sonra Bolu Dağı geçişinde otomobilinin kontrolden çıkması sonucu bariyerlere çarptı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan şüpheli Muhammet E.T. olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

