Okul servisi trafik kazasına karıştı: 10 öğrenci yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesi, sabah saatlerinde Yılmaz Kayalar Bulvarı üzerinde yaşanan bir trafik kazasına tanıklık etti. Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkisinde gerçekleşen kazada, öğrencileri taşıyan servis aracı ile bir otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Mesut D. idaresindeki 60 M 5160 plakalı öğrenci servisi, Yılmaz Kayalar Bulvarı üzerinde seyir halindeyken Sadettin G. yönetimindeki 60 EG 308 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracında bulunan öğrenciler sarsıntı yaşarken, çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekipler, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, yaralı çocuklara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldı. Kazaya karışan araçların plakaları ve sürücü kimlikleri kayıt altına alınarak inceleme başlatıldı.

Yaya geçidinde yürüyen iki arkadaşa otomobil çarptı: 20 yaşındaki Zümra hayatını kaybetti

10 ÖĞRENCİ ERBAA DEVLET HASTANESİ’NDE

Kazada hafif şekilde yaralanan 10 öğrenci, olay yerinde bekletilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye ulaştırılan çocukların tedavi altına alındığı ve kontrollerinin sürdüğü bildirildi.

SAĞLIK DURUMLARI TAKİP EDİLİYOR

Hastaneden alınan son bilgilere göre, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 10 öğrencinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. (AA)