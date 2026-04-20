Sivas'ta 10 yıllık kuraklık sona eriyor: 4 baraj tamamen doldu

Kış ve ilkbahar aylarında etkili olan kar ve yağmur yağışları Sivas genelindeki barajların su seviyelerini önemli ölçüde yükseltti. Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son ölçümlere göre kent merkezi ve ilçelerdeki barajların çoğunda doluluk oranları sevindirici seviyelere ulaştı.

Kuraklık riskine karşı can suyu olan yağışlar sayesinde bazı bölgelerde su seviyeleri maksimum kapasiteye kadar dayandı.

4 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 100 SEVİYESİNE ULAŞTI

DSİ yetkililerinden alınan mart ayı verilerine göre Şarkışla ilçesinde bulunan Kanak, Yapıaltın ve Maksutlu barajlarında su seviyesi tam kapasiteye ulaştı. Benzer şekilde Suşehri ilçesinde yer alan Çamlıgöze Barajı da yüzde 100 doluluk oranını yakalayan bir diğer tesis oldu.

Bölgedeki tarımsal sulama ve enerji üretimi açısından hayati önem taşıyan bu barajlardaki artış yerel halk ve üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

ŞEHRİN İÇME SUYUNU SAĞLAYAN 4 EYLÜL BARAJI KURAKLIĞI GERİDE BIRAKTI

Sivas kent merkezinin içme suyu gereksinimini karşılayan 4 Eylül Barajı'ndaki değişim ise dikkat çekici boyuta ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kuraklığın etkisiyle doluluk oranı yüzde 1,90 seviyesine kadar gerileyen barajda bu yıl tablo tamamen değişti.

Yapılan son teknik ölçümlerde 4 Eylül Barajı'ndaki su miktarının yüzde 19 seviyesine yükseldiği saptandı. Su rezervlerindeki bu toparlanma kentin kısa vadeli su ihtiyacı konusundaki endişeleri bir nebze olsun hafifletti.

"UMUT VE MUTLULUK VERİCİ"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kartal, suyun canlılar için hayat kaynağı olduğunu söyledi.

Suyun bol olduğu dönemlerde bolluk ve bereketin de olduğunu belirten Kartal, yağışların artmasının göllerde ve barajlarda doluluk oranını önemli ölçüde etkilediğini vurguladı.

Kartal, suyun hayatın her aşamasında olduğunu vurgulayarak, "İçme ve kullanma suyu ile tarımsal maksatlı bunlardan yararlanıyoruz. Son dönemde artan yağışlarla birlikte barajların ve göl seviyelerinin artışı hem tarımsal sulama maksatlı hem de içme ve kullanma suyu maksatlı bizlere oldukça umut ve mutluluk verici oluyor." dedi.

"BARAJLARDAKİ YÜKSELİŞ HAZİRAN AYINDA ZİRVEYE ÇIKACAK"

Son 10 yılda kuraklıkla birlikte kısmi olarak su kesintilerinin yaşandığını anlatan Kartal, "Su kesintileri, şehirlerde ve belediyecilik anlayışında ciddi boyutta problemlere yol açmıştı. Şu anda barajların ve göl seviyelerinin artması hem içme suyunda hem de kullanma suyu olarak bakıldığı zaman insanları sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Kartal, barajların kuraklığın etkisiyle tükenme noktasına geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

Yağışlarla birlikte tükenen barajlara ciddi boyutta bir can suyu geldi. Bundan 3-4 ay öncesine kadar yüzde 12-20 seviyesinde konuştuğumuz barajlar şu anda yüzde 100 doluluk seviyesine gelerek gerçekten hem şehirde hem de kırsalda yüzleri bayağı bir güldürdü. Barajlardaki doluluk artış oranları hala devam ediyor çünkü toprak suya doymuş vaziyette. Suya doyan toprakta yağışlar direkt yüzeysel akışa geçerek barajlara ve göllere karışacak. Bu artışın devam edeceğini söyleyebiliriz hatta haziran ayına doğru daha da yüksek rakamlardan bahsedebiliriz.

İZSU duyurdu: 2035 yılına kadar su krizi bitti

DSİ Bölge Müdürlüğünden aldığı verilere göre, Sivas'ta 16 önemli barajda son 5 yılda 15 Mart'ta yapılan ölçümlerde doluluk oranları şu şekilde yer aldı:

Baraj Adı Aktif Doluluk

(%) (2022) Aktif Doluluk

(%) (2023) Aktif Doluluk

(%) (2024) Aktif Doluluk

(%) (2025) Aktif Doluluk

(%) (2026) Kılıçkaya 11,00 24,20 23,90 17,90 31,60 Gölova 10,90 15,90 6,40 5,70 12,80 Çamlıgöze 82,60 100 88,20 91,00 100 4 Eylül 0,00 0,00 1,20 1,90 19,00 Pusat-Özen 67,20 57,60 65,90 21,50 34,30 İmranlı 52,20 40,90 60,60 26,70 51,10 Karacalar 3,80 3,20 23,90 8,80 55,30 Çermikler 19,30 68,30 56,20 67,40 90,40 Kanak 36,70 14,20 71,20 32,70 100 Nevruz 44,70 41,80 55,20 23,40 53,50 Gazibey 36,40 9,80 27,20 17,80 61,40 Güneykaya 14,10 46,80 64,20 25,50 49,50 Yapıaltın 26,60 14,50 37,50 22,20 100 Maksutlu 37,00 19,10 73,50 19,80 100 Kocakurt 20,30 26,90 88,80 28,50 61,10 Mursal 2,20 6,20 22,00 3,60 6,20

(AA)