Yaya geçidinde yürüyen iki arkadaşa otomobil çarptı: 20 yaşındaki Zümra hayatını kaybetti

Beşiktaş’ın Yıldız Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya geçidindeki iki gençten biri olan 20 yaşındaki Fatıma Zümra Karabulut yaşamını yitirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

7 Nisan Salı günü saat 23.15 sıralarında gerçekleşen olayda, Sarıyer istikametinde seyreden Berkay G. (30) yönetimindeki 34 BG 595 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya geçidindeki Fatıma Zümra Karabulut ve arkadaşı Serhat Ş.’ye (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan gençlere ilk müdahale çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ağır yaralanan ve kalbi duran Karabulut'a olay yerinde yaklaşık 15 dakika boyunca kalp masajı uygulandı. Hayata döndürülerek hastaneye kaldırılan genç kız, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karabulut'un cenazesi Başakşehir'de toprağa verildi.

YARALI ARKADAŞIN DURUMU

Kazada yaralanan diğer kişi Serhat Ş. ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavisi devam eden Serhat Ş.’nin bacaklarında kırıklar bulunduğu öğrenildi.

Cezaevlerinde tutuklu sayısı belli oldu

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Berkay G.'nin yapılan kontrollerinde alkollü olmadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Berkay G., çıkarıldığı mahkemece "Taksirle öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaz anı, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)