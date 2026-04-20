Cezaevlerinde tutuklu sayısı belli oldu

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda geçici bir tedbir olarak tanımlanan tutukluluk uygulamasının bir cezalandırma aracına dönüştürüldüğü yönündeki eleştiriler sürerken, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'deki tutuklu sayısı Nisan 2026 itibarıyla 62 bini aşarak yeni bir rekora ulaştı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verileri, Türkiye’deki tutuklu sayısının son yıllarda yaşadığı hızlı artışı ve bu durumun yargıya yönelik tartışmalar üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

YILLARA GÖRE TUTUKLU SAYISINDAKİ HIZLI ARTIŞ

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CTE verilerine göre, 2023 yılında 38 bin 537 seviyesinde olan tutuklu sayısı, özellikle muhalefete yönelik artan baskılar ve hukuki süreçlerle birlikte hızlı bir tırmanış gösterdi. Bu sayı 2024 yılının sonunda 55 bin 240’a, 1 Ağustos 2025 itibarıyla 57 bin 503’e yükseldi. 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla ise Türkiye’deki tutuklu sayısı 62 bin 514 seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

NİSAN 2026 VERİLERİYLE TUTUKLU PROFİLİ

1 Nisan 2026 itibarıyla ulaşılan 62 bin 514'lük tutuklu sayısı, Türkiye tarihindeki en yüksek rakamlardan biri olarak kayıtlara geçti. Verilerdeki diğer detaylar ise tutuklu profilinin çeşitliliğini ortaya koyuyor. Bu toplam içerisinde 7 bin 159 kişi kadın ve çocuklardan oluşurken, iddianame hazırlığını bekleyen veya yargılaması devam eden tutuklular arasında 4 bin 769 kişinin lisans, yüksek lisans veya doktora mezunu olduğu tespit edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

