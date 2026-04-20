Bitlis'te otomobil tırla kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Bitlis’in Tatvan ilçesi Tatvan-Van kara yolunda meydana gelen feci trafik kazası bölgede büyük üzüntüye yol açtı. Mohammad Akbar idaresindeki 41 AA 553 İran plakalı tır ile karşı yönden gelmekte olan Bahattin Adıyan yönetimindeki 06 DEF 867 plakalı otomobil Düzcealan ve Kolbaşı köyleri mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Korkunç kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölge adeta ekiplerin akınına uğradı. Olay yerine jandarma ve polisin yanı sıra AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Kurtarma ekipleri çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan vatandaşları çıkarmak için uzun süre çalışma yürüttü.

2 KİŞİ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrollerde otomobil içerisinde bulunan Devlet Su İşleri Şube Müdürü (DSİ) Harun Yıldız ile sürücü Bahattin Adıyan'ın kaza anında hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler otopsi işlemleri için sağlık birimlerine teslim edildi.

Tır sürücüsü Mohammad Akbar ise yaralı olarak Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Türkiye
Polisin “dur” ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı! Ceza uygulanacak
Polisin “dur” ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı! Ceza uygulanacak
Son Dakika | Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi tutuklandı!
Son Dakika | Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi tutuklandı!
Deprem davasında Yargıtay'dan 'bilirkişi' bozması! Emsal kararda 8 kişi yeniden yargılanacak
Deprem davasında Yargıtay'dan 'bilirkişi' bozması! Emsal kararda 8 kişi yeniden yargılanacak