Antalya'daki ölümlü teleferik kazası davasında karar açıklandı: Belediye Başkanı dahil 3 kişiye beraat

Antalya Konyaaltı'nda Nisan 2024'te meydana gelen teleferik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, ikisi çocuk yedi kişi de yaralanmıştı.

Ölümlü kazaya ilişkin açılan ve aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de yargılandığı davanın on birinci duruşması Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Altı tutuksuz sanık ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada son savunmasını yapan Mesut Kocagöz, mütalaaya katıldığını belirterek beraatini talep etti.

ÖLÜMLÜ TELEFERİK DAVASINDA KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Savcılığın ceza talebine itiraz eden sanık Ahmet Buğra Samsunlu ise suç tarihinde genel müdür vekili olarak görevli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"O sırada yetkin personeller vardı. Teleferik işletmesinde konunun uzmanı bir müdür ve teleferik işletmesi yetkilisi görevlendirilmemişti. Şirketin en üstündeydim. Sahada bir etkinliğim ve düzenlemem söz konusu değildir. Olaylarla alakalı bir bağlantım yoktur. Beraatimi talep ederim."

Sanık Serkan Yellice ise teleferiği durdurmamış olsaydı daha büyük bir kazanın meydana geleceğini öne sürerek şunları söyledi:

"İnsanları tahliye etmek için tekrar çalıştırdım. Yangın ihbarı geldi, insanlar yanarak ölmesin diye tekrar çalıştırarak zarar görmelerini engellemek istedim. 'Seçimden önce bakım için gerekli 19 maddeyi yapalım, geri kalanını seçimden sonra yaparız.' dediler. Sonra kaza meydana geldi. Ben de lise mezunuyum. Hayatımda ilk kez müdürlük yaptırdılar. Suçum olduğunu düşünmüyorum. 2017 yılından bu yana zaten arıza kaydı var."

Sanık Okan Erol da arıza kaydını üstlerine iletmediği yönündeki iddiayla ilgili, "Bu arıza kodları 2017 yılından bu yana devam ediyor. Kendimden önce verilen arıza kodlarından sorumlu tutulamam." dedi.

SEKİZ SANIK HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti; "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol, Serkan Yellice ve Suphi Kaplan'a 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Heyet; "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan Serdar Tezcan'ı 5 yıl, Özgür Ermiş'i 4 yıl 2 ay, Kazım Kılınç ile Orhan Karaoğlan'ı ise 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Antalya'daki teleferik kazası davasında yeni gelişme: CHP'li başkana beraat talebi

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA BERAAT KARARI

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu diğer üç sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Ayrıca tüm sanıklar "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan beraat etti. Mahkeme heyeti, ceza alan sanıkların tutuksuzluğunun devamına karar verdi.

ANTALYA'DAKİ ÖLÜMLÜ TELEFERİK KAZASI

Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen bir kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki ikisi çocuk yedi kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi, AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı. (AA)