Antalya'daki teleferik kazası davasında yeni gelişme: CHP'li başkana beraat talebi

Yayınlanma:
Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı, 174 kişinin ise mahsur kaldığı teleferik kazasına ilişkin davanın 7'nci duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişinin beraatı talep edildi. 7 kişinin ise 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması istendi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı. Kazada mahsur kalan 174 kişi ise 23 saatte kurtarılmıştı.

Kazayla ilgili, teleferik işletmecisi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı.

36 sayfalık iddianamede, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün yakınları dahil olmak üzere 150 kişi şikayetçi sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Mesut Kocagöz, ANET Genel Müdürü Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice'nin de aralarında olduğu 12 kişinin, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Başkan Kocagöz, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tutuklu tüm sanıklar ise 5'inci duruşmada tahliye edildi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

12 tutuksuz sanığın yargılanmasına Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Davanın 7'nci duruşmasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Ahmet Buğra S., Okan E., Serdar T., Özgür E., Serkan Y., Suphi K. ve Edip Kemal B. hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan hapis cezası talep edildi.

BELEDİYE BAŞKANINA BERAAT TALEBİ

Savcı, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün olayın olduğu dönemde fiili yetkisi bulunmadığı gerekçesi beraatını istedi.

Mütalaada, K.K., O.K., H.A. ve A.A.'nın da beraatı talep edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

