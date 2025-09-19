Antalya'daki teleferik faciası davasında yeni gelişme

Antalya’da 12 Nisan 2024’te bir kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı Tünektepe Teleferik Tesisleri kazası davasında yeni bir gelişme yaşandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, bilirkişi raporunun tamamlanması için dosya Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) gönderildi. Mahkeme, yeni raporun hazırlanması için süre tanıdı.

Duruşmada ayrıca sanıklar Ahmet Buğra S., Serkan Y. ve Serdar T. hakkındaki yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılmasına karar verildi.

Salonda hazır bulunan diğer sanıklar Suphi K., Okan E., Aziz A., Hüseyin A., Özgür E., Kazım K. ve Orhan K. ile taraf avukatları süreci yakından takip etti.

Mahkeme Başkanı, olayın teknik yönlerini aydınlatacak ek raporun önemine dikkat çekerek, bilirkişilerin teleferik sistemindeki arızalar ve kazaya yol açan nedenler konusunda net bir değerlendirme yapmasını beklediklerini vurguladı.

Dava 14 Ocak 2026'ya ertelendi.