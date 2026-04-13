Son Dakika | Erzincan'da korkutan deprem

Son dakika haberi...AFAD, Erzincan Kemah'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'da bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

ERZİNCAN'DA 4.00 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın, sosyal medya X hesabından yapılan duyuruya göre, bugün (13 Nisan) saat 19.15'te Erzincan Kemah'ta, 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Açıklamaya göre deprem, yerin 7.12 kilometre derinliğinde meydana geldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"13 Nisan 2026 tarihi saat 19.15 sıralarında merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar her hangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ANTALYA'DAKİ DEPREMİN ARDINDAN GELDİ

Öte yandan yine bugün (13 Nisan, Antalya Demre'de, sabah saat 8.48'de bir depremin daha meydana geldiği AFAD tarafından duyurulmuştu.

Antalya'daki depremin ardından Erzincan'da da deprem olması dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

