Son Dakika | Antalya Demre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD, saat 08.43'te Antalya'nın Demre ilçesine 53.87 kilometre uzaklıkta deprem olduğunu duyurdu. Akdeniz'deki deprem 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.

26.05 kilometre derinliğindeki bu depremden yaklaşık beş dakika sonra da aynı noktaya yakın bir bölgede 4.7 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Bu depreminde 16.17 kilometre derinliğinde gerçekleştiği AFAD tarafından aktarıldı.

KANDİLLİ DE 4.7 DEDİ

Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Kandilli Rasathanesi de depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüp boyutunun da 4.7 olduğunu bildirdi.

DEMRE KAYMAKAMINDAN AÇIKLAMA

Demre Kaymakamı Emin Bağlı, deprem ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Herhangi olumsuzluk yok. Açık denizde olan Demre olarak da gösteriliyor fakat biz hissetmiyoruz. Herhangi ihbar bildirilmedi ve herhangi olumsuzluğumuz yok."

AFAD, X hesabından şu paylaşımı yaptı: