Son dakika | Kütahya Simav'da deprem fırtınası!

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, Kütahya Simav’da meydana gelen 4.8 şiddetindeki depremin öncesinde 2.4 ve 2.6 şiddetinde iki deprem meydana geldi.

4.8 şiddetindeki depremin ardından ise, 3.2, 2.6,2.2, 2.0 ve en son olarak 3.7 şiddetinde seri depremler yaşandı.

İSTANBUL’DAN DA HİSSEDİLDİ!

Saat 17.31'de meydana gelen depremin derinliği 9,12 kilometre olduğu açıklanırken 4.8 şiddetindeki deprem, çevre illerden ve İstanbul’dan da hissedildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise, depremin büyüklüğü 4.9 olarak aktarıldı.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ"

Kütahya Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ise, konuya ilişkin "Bugün, Simav ilçemiz Yemişli köyünde saat 17.31'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, çevre illerden de hissedilmiş olup, çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.