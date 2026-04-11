Son dakika | Kütahya Simav'da deprem fırtınası!

Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.8 şiddetindeki depremin öncesinde 2, sonrasında da farklı şiddetlerde 5 deprem meydana geldi. Yaşanan en son sarsıntı ise3 3.7 şiddetinde gerçekleşti.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, Kütahya Simav’da meydana gelen 4.8 şiddetindeki depremin öncesinde 2.4 ve 2.6 şiddetinde iki deprem meydana geldi.

4.8 şiddetindeki depremin ardından ise, 3.2, 2.6,2.2, 2.0 ve en son olarak 3.7 şiddetinde seri depremler yaşandı.

İSTANBUL’DAN DA HİSSEDİLDİ!

Saat 17.31'de meydana gelen depremin derinliği 9,12 kilometre olduğu açıklanırken 4.8 şiddetindeki deprem, çevre illerden ve İstanbul’dan da hissedildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise, depremin büyüklüğü 4.9 olarak aktarıldı.

Deprem istismarında yeni boyut! 6 Şubat'ta hasar gören araçlarla vurgun yapan çeteye operasyonDeprem istismarında yeni boyut! 6 Şubat'ta hasar gören araçlarla vurgun yapan çeteye operasyon

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ"

Kütahya Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ise, konuya ilişkin "Bugün, Simav ilçemiz Yemişli köyünde saat 17.31'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, çevre illerden de hissedilmiş olup, çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Türkiye
Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak
Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak
Siirt'te sel dehşeti: Hastaneye götürülen kadın mahsur kaldığı minibüste can verdi
Siirt'te sel dehşeti: Hastaneye götürülen kadın mahsur kaldığı minibüste can verdi
Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü
Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü