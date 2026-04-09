Deprem istismarında yeni boyut! 6 Şubat'ta hasar gören araçlarla vurgun yapan çeteye operasyon

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak kullanılamaz hale gelen ve ağır hasarlı araçları düşük bedellerle temin edip, motor ve şasi numaralarını çalıntı ve hacizli araçlara işleyerek piyasaya süren çeteyi deşifre etti.

Ankara merkezli 10 ilde "change araç" operasyonu

30 ARAÇTA BU İŞLEMİ YAPMIŞLAR

Ekipler, teknik ve fiziki takip başlattığı 48 şüphelinin, bu yöntemle 30 aracın motor ve şasi numaralarını değiştirdiğini saptadı.

Yapılan tespitler üzerine emniyet ekipleri, Adana merkezli 11 ilde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

47 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 47 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin, 58 gerçek, 12 tüzel kişilik hakkında yaptığı araştırma ve analiz sonucunda 15 milyon lira değerindeki 129 araca el konuldu, şüphelilere ait 23 banka hesabına da tedbir kararı uygulandı.

6 AYRI SUÇLAMADAN İŞLEM BAŞLATILDI

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek", "Örgüte üye olmak", "Nitelikli dolandırıcılık", "Oto hırsızlığı", "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek, gizlemek" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem başlatıldı.

Adresinde bulunmayan firari bir şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)