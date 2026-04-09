Deprem istismarında yeni boyut! 6 Şubat'ta hasar gören araçlarla vurgun yapan çeteye operasyon

Yayınlanma:
6 Şubat depremlerinde hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını çalıntı ve hacizli araçlara işleyerek, piyasaya sürdüğü belirlenen çeteye yönelik Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak kullanılamaz hale gelen ve ağır hasarlı araçları düşük bedellerle temin edip, motor ve şasi numaralarını çalıntı ve hacizli araçlara işleyerek piyasaya süren çeteyi deşifre etti.

Ankara merkezli 10 ilde "change araç" operasyonuAnkara merkezli 10 ilde "change araç" operasyonu

30 ARAÇTA BU İŞLEMİ YAPMIŞLAR

Ekipler, teknik ve fiziki takip başlattığı 48 şüphelinin, bu yöntemle 30 aracın motor ve şasi numaralarını değiştirdiğini saptadı.

Yapılan tespitler üzerine emniyet ekipleri, Adana merkezli 11 ilde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

47 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 47 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin, 58 gerçek, 12 tüzel kişilik hakkında yaptığı araştırma ve analiz sonucunda 15 milyon lira değerindeki 129 araca el konuldu, şüphelilere ait 23 banka hesabına da tedbir kararı uygulandı.

6 AYRI SUÇLAMADAN İŞLEM BAŞLATILDI

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek", "Örgüte üye olmak", "Nitelikli dolandırıcılık", "Oto hırsızlığı", "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek, gizlemek" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem başlatıldı.

Adresinde bulunmayan firari bir şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı