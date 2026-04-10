İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hattabzade, El Cezire’ye yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın açık olduğunu ancak gemi trafiğinin İran güçleriyle teknik koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

“AMERİKAN GEMİLERİ GEÇEBİLİR”

Hattabzade, Amerikan gemileri dahil olmak üzere tüm gemilerin, “düşmanca bir tutum sergilememeleri” halinde boğazdan geçiş yapabileceğini ifade etti. İran tarafı, güvenli geçiş için özel iletişim ve koordinasyon kanalları oluşturulduğunu da vurguladı.

Said Hattabzade, ABD'ye yeşil ışık yaktı

GERİLİM TRUMP AÇIKLAMALARININ ARDINDAN ARTTI

Bu açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı’nda İran’ın tutumuna yönelik eleştirilerinin ardından geldi. İran yönetimi ise bölgeden geçişlerin güvenli şekilde sağlanacağını savundu.

TRAFİKTE AKSAMA SÜRÜYOR: SADECE 5 GEMİ GEÇEBİLDİ

Tüm bu güvencelere rağmen izleme kuruluşları, ateşkesin üzerinden 72 saat geçmesine rağmen boğazdaki akışın normale dönmediğini bildiriyor. Son verilere göre dar su yolunun her iki tarafında çok sayıda tanker ve gemi beklemede kalırken, son 24 saatte geçiş sayısının oldukça düşük seviyede olduğu, çarşamba günü 5, bir önceki gün ise 11 geminin boğazdan geçtiği aktarıldı.