İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı

İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı

İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde “düşmanca tutum sergilemeyen” tüm gemilerin, koordinasyon sağlanması şartıyla geçiş yapabileceğini açıklarken ABD'yi de dahil etti. Son 24 saatte ise boğazdan yalnızca 5 geminin geçtiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hattabzade, El Cezire’ye yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın açık olduğunu ancak gemi trafiğinin İran güçleriyle teknik koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

“AMERİKAN GEMİLERİ GEÇEBİLİR”

Hattabzade, Amerikan gemileri dahil olmak üzere tüm gemilerin, “düşmanca bir tutum sergilememeleri” halinde boğazdan geçiş yapabileceğini ifade etti. İran tarafı, güvenli geçiş için özel iletişim ve koordinasyon kanalları oluşturulduğunu da vurguladı.

saad.webp
Said Hattabzade, ABD'ye yeşil ışık yaktı

GERİLİM TRUMP AÇIKLAMALARININ ARDINDAN ARTTI

Bu açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı’nda İran’ın tutumuna yönelik eleştirilerinin ardından geldi. İran yönetimi ise bölgeden geçişlerin güvenli şekilde sağlanacağını savundu.

Hayalet olup Hürmüz’den geçti: Yunan tankerinden inanılmaz taktikHayalet olup Hürmüz’den geçti: Yunan tankerinden inanılmaz taktik

TRAFİKTE AKSAMA SÜRÜYOR: SADECE 5 GEMİ GEÇEBİLDİ

Tüm bu güvencelere rağmen izleme kuruluşları, ateşkesin üzerinden 72 saat geçmesine rağmen boğazdaki akışın normale dönmediğini bildiriyor. Son verilere göre dar su yolunun her iki tarafında çok sayıda tanker ve gemi beklemede kalırken, son 24 saatte geçiş sayısının oldukça düşük seviyede olduğu, çarşamba günü 5, bir önceki gün ise 11 geminin boğazdan geçtiği aktarıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Dünya
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı