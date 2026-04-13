Osmaniye’de IŞİD operasyonu: 4 tutuklama

İstanbul'da, Beşiktaş Levent'te İsrail Konsolosluğunun da bulunduğu plazanın önündeki polis noktasına, terör örgütü IŞİD bağlantılı oldukları tespit edilen teröristlerce düzenlenen silahlı saldırının ardından yurt genelinde IŞİD'e yönelik operasyonlar hız kazandı.

İl Emniyet Müdürlüklerinin başsavcılıklar koordinesinde düzenledikleri operasyonlarında çok sayıda şüpheli yakalandı.

56 ilde IŞİD operasyonu: 525 şüpheli yakalandı

OSMANİYE'DE IŞİD OPERASYONU

Osmaniye'de, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü IŞİD adına Suriye’de faaliyet yürüttükleri ve Türkiye’de yapılanma içinde yer aldıkları tespit edilen 6 şüphelinin kentte bulunduğunu tespit etti.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılığın talimatıyla kent merkezi ve Kadirli ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, yabancı uyruklu 2 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. (DHA)