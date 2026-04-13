56 ilde IŞİD operasyonu: 525 şüpheli yakalandı

Operasyonlar; Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı TEM Şube Müdürlükleri tarafından 56 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

"Gözaltına alınan 525 şüphelinin profil ve faaliyetlerine dair paylaşılan detaylar arasında örgüte ekonomik kaynak sağlayan şahısların tespit edilmesi, daha önceki dönemlerde IŞİD içerisinde aktif rol üstlenen zanlıların yakalanması ve haklarında terör örgütü üyeliği ile bağlantılı suçlardan kesinleşmiş arama kararı bulunan kişilerin adalete teslim edilmesi yer aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama bu şekilde:

“56 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı”

-Örgüte finansal destek sağlayan ve

-Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten,

-Haklarında aranma kaydı bulunan şüpheliler yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 56 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma gücümüzle; DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Daire Başkanlığımızı, Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."