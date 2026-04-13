Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Sivas’ta polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 28 bin 56 adet hap ile 1222 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda yüklü miktarda sentetik hap ile üç parça halinde toplam 1222 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bulundu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” ile “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma” suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)