67 ilde uyuşturucu operasyonu: 349 kişi tutuklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen geniş kapsamlı operasyonlarla 508 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyondan fazla hap ele geçirildi.

BİNLERCE PERSONEL VE HAVA ARAÇLARIYLA BASKIN

7-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlara; 1329 ekip, 3 bin 322 personel, 16 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeği katıldı. Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla yürütülen teknik takip ve analizlerin ardından düğmeye basan ekipler, 67 ilde önceden belirlenen adreslere girerek 839 şüpheliyi gözaltına aldı.

ELE GEÇİRİLEN MADDE VE HAP MİKTARI REKOR SEVİYEDE

Güvenlik güçlerince yapılan aramalarda toplamda 580 kilo 348 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 108 bin 107 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken; şehir bazlı operasyon sonuçlarında İstanbul'da 174,7 kg skunk, 13 kg metamfetamin ve 72 bin 300 ecstasy, İzmir'de 259 bin 196 sentetik hap, 101 bin 520 ecstasy ve 41 kg uyuşturucu madde, Van'da 68,2 kg skunk ve 14,1 kg metamfetamin, Ankara ve Çorum'da toplamda 419 binden fazla sentetik hap, Osmaniye, Sivas ve Batman'da ise toplamda 100 kilograma yakın metamfetamin yakalandı.

349 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen 839 şüpheliden 349’u çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 115 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

