İstanbul'da dev sahte ilaç operasyonu: 1 buçuk milyon hap ele geçirildi

İstanbul’da sahte ilaç üretimi ve satışına yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda, insan sağlığını tehdit eden milyonlarca hap ve devasa miktarda ham madde ele geçirildi.

BAYRAMPAŞA’DA SAHTE İLAÇ İMALATHANESİNE BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilaç üretimi yapıldığına dair alınan istihbarat üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Bayrampaşa ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, yasa dışı kimyasal etken maddelerle ilaç üretilen gizli bir imalathaneyi ortaya çıkardı.

10 MİLYON HAP ÜRETİLECEK HAM MADDE BULUNDU

Adreste yapılan detaylı aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş 1,5 milyon adet sahte hap ele geçirildi. Operasyonun en dikkat çekici noktası ise, henüz işlenmemiş ancak yaklaşık 10 milyon adet hap üretmeye yetecek miktarda ham maddenin de aynı adreste stoklanmış olmasıydı. Ele geçirilen maddelerin içeriği ve hangi hastalıkların tedavisi için pazarlandığına dair incelemeler sürüyor.

BİR ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon sırasında gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan biri, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. (AA)