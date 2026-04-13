İstanbul'da dev sahte ilaç operasyonu: 1 buçuk milyon hap ele geçirildi

İstanbul Bayrampaşa’da sahte ilaç üretilen bir adrese düzenlenen operasyonda, 1,5 milyon hazır hap ve 10 milyon hap üretimine yetecek ham madde ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

İstanbul’da sahte ilaç üretimi ve satışına yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda, insan sağlığını tehdit eden milyonlarca hap ve devasa miktarda ham madde ele geçirildi.

BAYRAMPAŞA’DA SAHTE İLAÇ İMALATHANESİNE BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilaç üretimi yapıldığına dair alınan istihbarat üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Bayrampaşa ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, yasa dışı kimyasal etken maddelerle ilaç üretilen gizli bir imalathaneyi ortaya çıkardı.

10 MİLYON HAP ÜRETİLECEK HAM MADDE BULUNDU

Adreste yapılan detaylı aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş 1,5 milyon adet sahte hap ele geçirildi. Operasyonun en dikkat çekici noktası ise, henüz işlenmemiş ancak yaklaşık 10 milyon adet hap üretmeye yetecek miktarda ham maddenin de aynı adreste stoklanmış olmasıydı. Ele geçirilen maddelerin içeriği ve hangi hastalıkların tedavisi için pazarlandığına dair incelemeler sürüyor.

Yemek siparişinde yeni dönem resmen başladı: Artık herşey açıkça yazacakYemek siparişinde yeni dönem resmen başladı: Artık her şey açıkça yazacak

BİR ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon sırasında gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan biri, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Türkiye
Diyarbakır’da yangın paniği! 3 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır’da yangın paniği! 3 kişi dumandan etkilendi
Atlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Atlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Özgür Özel İspanya yolcusu! Dünya liderleriyle buluşacak
Özgür Özel İspanya yolcusu! Dünya liderleriyle buluşacak