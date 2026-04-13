Yemek siparişinde yeni dönem resmen başladı: Artık her şey açıkça yazacak

Ticaret Bakanlığı, Yemek siparişinde yeni dönemin başladığını duyurdu. Hazırlanan yeni genelgeyle, restoranlardan alınan gizli ücretler son buluyor, kampanyalara "gönüllülük" esası geliyor. Artık platformlar esnafa "ya indirim yap ya da seni sistemden silerim" diyemeyecek!

Restoran ve kafelerin dijital platformlar karşısındaki savunmasızlığına devlet neşteri vuruldu. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni düzenlemeyle, elektronik ticaret pazar yerlerinin yemek siparişlerinde uyguladığı keyfi mali yükler ve şeffaf olmayan komisyon hesaplamaları tamamen değişiyor.

ESNAFIN KARI ARTIK 'SIR' OLMAYACAK

Bakanlığın hayata geçirdiği düzenleme ile birlikte, yemek sipariş platformlarının restoranlardan tahsil ettiği her kuruşun hesabı verilecek. Artık her işletme, kendi satıcı paneli üzerinden hizmet bedellerini kalem kalem; yani komisyon, taşıma, görünürlük ve reklam gibi başlıklar altında ayrıntılı olarak görebilecek. Bu sayede işletmeler, ilk kez tüm maliyet bileşenlerini net ve karşılaştırılabilir bir biçimde görerek ticari kararlarını daha bilinçli alabilecek.

KOMİSYON OYUNLARINA 'HAKKANİYET' AYARI

Yeni dönemde, indirimli ve kampanyalı satışlarda yaşanan komisyon karmaşasına da son verildi. İndirimin yalnızca restoran tarafından yapılması durumunda komisyon, tüketicinin ödediği toplam tutar üzerinden hesaplanacak.

Eğer indirim restoran ve platform tarafından ortak karşılanıyorsa, komisyon hesabı sadece platformun sağladığı indirim tutarının eklenmesiyle belirlenen net tutar üzerinden yapılacak. Böylece platformlar, kendi yaptıkları reklamın faturasını restoranın komisyonu üzerinden kesemeyecek.

'YA KATIL YA SİLİN' DÖNEMİ KAPANDI: GÖNÜLLÜLÜK ESAS

Genelgenin en devrimsel maddelerinden biri de "gönüllülük" esası oldu. Restoranların kampanya, indirim ve reklam uygulamalarına katılımı tamamen kendi onaylarına bağlandı.

İşletmeler bu uygulamalara katılmaya zorlanamayacak.

Katılmayan restoranlara herhangi bir yaptırım uygulanması mümkün olmayacak.

Sunulan ek hizmetlere dair onay, işletme tarafından istendiği anda geri alınabilecek.

ARACILIK HİZMETİ İÇİN 'İLAVE BEDEL' ALINAMAYACAK

Düzenleme ile aracılık hizmetinin doğası gereği sunulması gereken temel altyapı hizmetleri (siparişin alınması, ödeme işlemleri vb.) için ekstra bedel talep edilmesinin önüne geçildi.

Kampanyalara katılımın tek başına bir ücretlendirme unsuru haline getirilmesi uygulamasına son verilerek, küçük esnaf üzerindeki mali yüklerin hafifletilmesi hedefleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

