Büyük araç daha güvenli" diyenler yanıldı! Güvenlik testinin şampiyonu bir SUV değil!

Şaşırmaya hazır olun; çünkü Honda’nın üç popüler modelinin karşı karşıya geldiği bu "güvenlik düellosunda", podyumun zirvesinde beklediğiniz o heybetli SUV yer almıyor olabilir. Farların göz kamaştıran karanlık yüzünden, ağırlık merkezinin tehlikeli oyunlarına kadar; SUV’ların zırhlı imajını sarsan gerçeklerle tanışın. Peki, gerçekten en güvenli liman hangisi: Bir sedan mı, yoksa bir SUV mu?

"SUV MU SEDAN MI? GÜVENLİK TESTİNDE 1. OLAN ARAÇ ŞAŞIRTIYOR: İŞTE O LİSTE!"

Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS), daha büyük araçların daha küçük araçlara kıyasla daha iyi güvenlik sağlayıp sağlamadığını belirlemek için bir çalışma yürüttü.

Son yıllarda SUV'ların popülaritesindeki hızlı artış, büyük araçların diğerlerine kıyasla güvenlik açısından daha üstün olduğu algısına yol açmıştır.

Bu soruya net bir cevap verebilmek için, yetkili ABD kurumu farklı bir kategoriye ait üç Honda modeli (Civic, CR-V, Accord) üzerinde çarpışma testleri gerçekleştirdi.

Sonuçlar, Japon otomobil üreticisinin modelleri arasında önemli bir farklılık olmadığını gösterdi. Çarpışma testlerinde, her üç model de en yüksek "İyi" derecesini alarak aynı güvenlik seviyesini sundu. Bununla birlikte, Honda Accord, markanın büyük sedan'ının daha fazla ağırlığından dolayı Honda Civic'e göre küçük bir avantaja sahip.

Yaklaşık 1.540 kilogram ağırlığındaki ve daha yüksekyerden yüksekliğine sahip Honda CR-V, yandan çarpışmalarda kütlesinin avantajından yararlanıyor, ancak diğer modellerin dikkate alması gerekmeyen devrilme olasılığını da beraberinde getiriyor.

Organizasyon ayrıca, çarpışma önleme sürecini üç bölüme ayırarak değerlendiriyor: farların etkinliği, iki araç arasında önden çarpışmaların önlenmesi ve yayaların karıştığı önden çarpışmaların önlenmesi.

Dolayısıyla, her üç modelde de Honda Sensing paketi (otomatik acil durum frenleme, şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyici dahil) standart olarak bulunmasına rağmen, uygulama araçtan araca farklılık gösteriyor ve temel fark farlarda yatıyor.﻿

IIHS derecelendirmeleri sadece parlaklığa değil, özellikle virajlarda aracın üzerinde ilerlediği yolu ne kadar iyi aydınlattığına da bakıyor. Her üç Honda modeli de temel modellerinde "Kabul Edilebilir" derecelendirmesi alıyor.

Ancak, CR-V'nin yüksekliği nedeniyle diğer iki araçtan daha iyi puan alması beklenirken, aslında karşıdan gelen sürücüler için göz kamaştırıcı bir parlamaya neden oluyor ve sürücünün görüş alanında boşluklar bırakıyor.﻿

Dolayısıyla, Enstitü'nün yapı mühendisleri bir kazanan belirleyecek olsaydı, bu muhtemelen Honda Accord olurdu. Başlıca avantajı yapısal tasarımından kaynaklanırken, güvenlik sistemlerinin çalışma şekli ve farların verimliliği onu Civic ve CR-V'nin üzerine çıkarıyor.