Sıfır araç satışları çakıldı ikinci ele talep patladı! İşte güncel rakamlar

Araç sahibi olmak isteyenler için otomotiv piyasasında kartlar yeniden karılıyor. Bir dönem "Araç bulunamayan" galerilerde bugün sessizlik hakimken, tüketicinin rotası tamamen değişti. Yılın ilk çeyreğine dair veriler, sıfır otomobil satışlarındaki sert düşüşü ve ikinci el piyasasındaki hareketliliği gözler önüne seriyor. İşte otomobil dünyasındaki yeni tablo ve fiyatları etkileyen temel faktörler...

SIFIR ARAÇ SATIŞLARINDA YÜZDE 32'LİK BÜYÜK GERİLEME

Otomotiv sektöründe yılın ilk dört ayına dair veriler, piyasada ciddi bir daralma yaşandığını kanıtlıyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 265 bin seviyelerinde olan sıfır otomobil satış rakamları, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla 222 bin seviyesine geriledi. Bu durum, sektörde yüzde 32’lik bir daralma olarak kayıtlara geçti. Sektör temsilcileri, sıfır araç satışlarının son yılların en düşük seviyesinde seyrettiğini vurguluyor.

TÜKETİCİ NEDEN SIFIR ARAÇTAN UZAKLAŞIYOR?

Sıfır araç piyasasındaki durgunluğun arkasında birden fazla ekonomik ve psikolojik neden yatıyor. İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel’in değerlendirmelerine göre, vatandaşların araç alım eğilimini frenleyen temel etkenler şunlar:

Krediye erişim zorluğu: Bankaların kredi verme iştahının düşük olması, alım gücünü kısıtlıyor.



Yüksek faiz oranları: Taşıt kredisi faizlerinin yüksek seyretmesi, maliyetleri artırıyor.



Yatırım pozisyonları: Yatırımcıların farklı alanlardaki varlıklarını korumayı tercih etmesi ve araç alımını bir yatırım aracı olarak görmekten uzaklaşması.



Küresel riskler: Bölgedeki savaş tedirginliği ve jeopolitik risklerin devam etmesi, tüketicinin bekle-gör politikası izlemesine neden oluyor.

GALERİLERDE "STOK VAR MÜŞTERİ YOK" DÖNEMİ

Bir zamanlar "Stok yok" denilerek aylarca sıra beklenen otomobil galerilerinde tablo tamamen tersine döndü. Yıl sonu kampanyaları ve çeşitli indirimlere rağmen showroomların sessiz kaldığı gözlemleniyor. Sektör paydaşlarından Tunahan Muti, galerilerin şu an müşteri beklediğini ancak talebin büyük oranda ikinci el araçlara kaydığını ifade ediyor.

İKİNCİ EL OTOMOBİLDE "CAZİP RAKAMLAR" DÖNEMİ

Sıfır araç fiyatlarının ulaşılabilir seviyenin üzerine çıkması ve kredi kısıtlamaları, alıcıları ikinci el piyasasına yönlendirdi. Tüketiciler, bütçelerine daha uygun olan ve "Cazip rakamlar" olarak nitelendirilen ikinci el modellere ilgi gösteriyor. Uzmanlar, ikinci el piyasasındaki bu hareketliliğin, sıfır araçlardaki talep düşüşüyle doğru orantılı olarak artmaya devam edeceğini öngörüyor.

Otomobilde yeni statü göstergesi artık "renk"! Tüketiciler "özel renk" için daha fazla ödüyor

2024 YILI BEKLENTİLERİ: PİYASAYI NE BEKLİYOR?

Sektör temsilcileri, otomobil piyasasının önündeki en büyük engel olarak faiz ve kredi erişimini görüyor. Eğer kredi muslukları açılmaz ve faiz oranlarında bir iyileşme yaşanmazsa, sıfır araç satışlarındaki daralmanın bir süre daha devam edebileceği tahmin ediliyor. Şu an için piyasanın lokomotifi, sunduğu fiyat avantajıyla ikinci el otomobiller olmaya devam ediyor.