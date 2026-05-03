Sıfır araç satışları çakıldı ikinci ele talep patladı! İşte güncel rakamlar

Sıfır araç satışları çakıldı ikinci ele talep patladı! İşte güncel rakamlar
Yayınlanma:
Sıfır araç satışları geçen yıla göre %32 gerileyerek 265 binden 222 bine düştü. Yüksek faiz ve kredi kısıtları nedeniyle sıfır otomobil piyasası yavaşlarken, tüketiciler daha erişilebilir fiyatlar sunan ikinci el araçlara yöneldi. Sektör temsilcilerinin piyasadaki yeni tabloya dair tüm verileri ve çarpıcı analizleri.

Araç sahibi olmak isteyenler için otomotiv piyasasında kartlar yeniden karılıyor. Bir dönem "Araç bulunamayan" galerilerde bugün sessizlik hakimken, tüketicinin rotası tamamen değişti. Yılın ilk çeyreğine dair veriler, sıfır otomobil satışlarındaki sert düşüşü ve ikinci el piyasasındaki hareketliliği gözler önüne seriyor. İşte otomobil dünyasındaki yeni tablo ve fiyatları etkileyen temel faktörler...

SIFIR ARAÇ SATIŞLARINDA YÜZDE 32'LİK BÜYÜK GERİLEME

Otomotiv sektöründe yılın ilk dört ayına dair veriler, piyasada ciddi bir daralma yaşandığını kanıtlıyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 265 bin seviyelerinde olan sıfır otomobil satış rakamları, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla 222 bin seviyesine geriledi. Bu durum, sektörde yüzde 32’lik bir daralma olarak kayıtlara geçti. Sektör temsilcileri, sıfır araç satışlarının son yılların en düşük seviyesinde seyrettiğini vurguluyor.

5b59ba7b0490c90ec8739d12.jpg

TÜKETİCİ NEDEN SIFIR ARAÇTAN UZAKLAŞIYOR?

Sıfır araç piyasasındaki durgunluğun arkasında birden fazla ekonomik ve psikolojik neden yatıyor. İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel’in değerlendirmelerine göre, vatandaşların araç alım eğilimini frenleyen temel etkenler şunlar:

Krediye erişim zorluğu: Bankaların kredi verme iştahının düşük olması, alım gücünü kısıtlıyor.

Yüksek faiz oranları: Taşıt kredisi faizlerinin yüksek seyretmesi, maliyetleri artırıyor.

Yatırım pozisyonları: Yatırımcıların farklı alanlardaki varlıklarını korumayı tercih etmesi ve araç alımını bir yatırım aracı olarak görmekten uzaklaşması.

Küresel riskler: Bölgedeki savaş tedirginliği ve jeopolitik risklerin devam etmesi, tüketicinin bekle-gör politikası izlemesine neden oluyor.

GALERİLERDE "STOK VAR MÜŞTERİ YOK" DÖNEMİ

Bir zamanlar "Stok yok" denilerek aylarca sıra beklenen otomobil galerilerinde tablo tamamen tersine döndü. Yıl sonu kampanyaları ve çeşitli indirimlere rağmen showroomların sessiz kaldığı gözlemleniyor. Sektör paydaşlarından Tunahan Muti, galerilerin şu an müşteri beklediğini ancak talebin büyük oranda ikinci el araçlara kaydığını ifade ediyor.

ikinci-el-araba-fiyatlari-1-ay-s.jpg

İKİNCİ EL OTOMOBİLDE "CAZİP RAKAMLAR" DÖNEMİ

Sıfır araç fiyatlarının ulaşılabilir seviyenin üzerine çıkması ve kredi kısıtlamaları, alıcıları ikinci el piyasasına yönlendirdi. Tüketiciler, bütçelerine daha uygun olan ve "Cazip rakamlar" olarak nitelendirilen ikinci el modellere ilgi gösteriyor. Uzmanlar, ikinci el piyasasındaki bu hareketliliğin, sıfır araçlardaki talep düşüşüyle doğru orantılı olarak artmaya devam edeceğini öngörüyor.

Otomobilde yeni statü göstergesi artık "renk"! Tüketiciler "özel renk" için daha fazla ödüyorOtomobilde yeni statü göstergesi artık "renk"! Tüketiciler "özel renk" için daha fazla ödüyor

2024 YILI BEKLENTİLERİ: PİYASAYI NE BEKLİYOR?

Sektör temsilcileri, otomobil piyasasının önündeki en büyük engel olarak faiz ve kredi erişimini görüyor. Eğer kredi muslukları açılmaz ve faiz oranlarında bir iyileşme yaşanmazsa, sıfır araç satışlarındaki daralmanın bir süre daha devam edebileceği tahmin ediliyor. Şu an için piyasanın lokomotifi, sunduğu fiyat avantajıyla ikinci el otomobiller olmaya devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Ekonomi
Servetlerine servet kattılar!
Servetlerine servet kattılar!
Turisti 7 bin liraya tıraş eden berber mühürlendi
Turisti 7 bin liraya tıraş eden berber mühürlendi