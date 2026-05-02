Turisti 7 bin liraya tıraş eden berbere inceleme

Türkiye’nin ekonomik sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde, İstanbul’da yaşanan yeni bir fırsatçılık örneği pes dedirtti.

Haliç bölgesinde faaliyet gösteren bir berber dükkanında, saç kestirmek isteyen bir yabancı turiste çıkarılan dudak uçuklatıcı fatura, dijital platformlarda gündem oldu. Başlangıçta makul bir rakama anlaşılan hizmet, işlem sonunda haksız kazanç kapısına dönüştürüldü.

400 TL’YE ANLAŞTI, ÖDEMEYE GELİNCE FİYAT 17 KATINA ÇIKTI

İnternette paylaşılan ve kısa sürede yayılan videoda, bir turistin Haliç’teki işletme sahibiyle saç kesimi karşılığında 400 TL ödemek üzere anlaştığı görüldü. Ancak işlemler tamamlandığında turistin önüne konulan hesap, anlaşılan rakamın tam 17 katı oldu. İşletme sahibinin turisti 7 bin 100 TL ödemeye zorlaması üzerine skandal patlak verdi.

WAX VE BURUN BANDINA BİNER LİRA YAZILDI

Halkın ve milyonlarca sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken faturanın detayları, "haksız kazancın" nasıl kurgulandığını da belgeledi. Turiste kesilen kabarık faturada şu kalemler yer aldı:

Saç ve Sakal Kesimi: 800 TL (400+400)

Wax (Saç Şekillendirici): 1.000 TL

Burun Bandı: 1.000 TL

Yüz Bakımı: 2.300 TL

Saç Bakımı: 2.000 TL

Böylece basit bir saç kesimi seansı, hukuksuz eklemelerle 7 bin TL sınırını aşan bir vurguna dönüştü.

TEPKİLERİN ARDINDAN TİCARET BAKANLIĞI DENETİM BAŞLATTI

Skandalın görüntülerle kanıtlanması ve kamuoyunda infial yaratmasının ardından Ticaret Bakanlığı geri adım atmadı. Fahiş fiyat uygulamasıyla ilgili ilgili işletmeye yönelik derhal inceleme süreci başlatıldı. Bakanlık, söz konusu berber dükkanının yasal yükümlülüklerini ve fiyat tarifelerini mercek altına aldı.

"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

İstanbul’da bir berber dükkanında, bir turiste yönelik fahiş fiyat uygulaması iddiasına yönelik görüntüler ve şikâyetler Ticaret Bakanlığımızca derhâl takibe alınmıştır.



Bekir Kaplan (@bekir_kaplan) May 2, 2026

Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, fahiş fiyat iddialarına yönelik görüntü ve şikayetlerin Bakanlıkça takibe alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da bir berber dükkanında, bir turiste yönelik fahiş fiyat uygulaması iddiasına yönelik görüntüler ve şikayetler Ticaret Bakanlığımızca derhâl takibe alınmıştır. Söz konusu işletmeye yönelik gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmış olup gerekli denetim hızla gerçekleşecektir. Ülkemizin yüzü olan esnafımızın büyük çoğunluğu, yerli ve yabancı misafirlerimize karşı dürüstlük ve ahilik geleneğine yakışır şekilde hizmet vermektedir. Bu güveni zedeleyen hiçbir uygulamaya asla müsamaha gösterilmeyecektir."