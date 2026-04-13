Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!

Estonya'da bir süpermarketin inşaatında bulunan 10 bin yıllık dev kaya, modern mimariyle doğayı iç içe getirdi. Son buzul çağından kalan ve parçalanmak istenen dev kütle, yerel halkın direnci sayesinde reyonların ortasında koruma altına alındı.

Estonya’da bir süpermarketin ortasında yer alan dev kaya, hem alışveriş merkezinin hem de bölge halkının gündeminde dikkat çeken bir doğal oluşum olarak öne çıkıyor. Viimsi Alışveriş Merkezi içinde bulunan dev kaya, ilk bakışta sıradan bir yapı gibi görünse de aslında binlerce yıllık jeolojik geçmişiyle dikkat çekiyor.

İNŞAAT KAZISINDA TESADÜFEN ORTAYA ÇIKTI

2014 yılında temel kazısı sırasında fark edilen dev kaya, ilk etapta kaldırılması ya da parçalanması planlanan bir engel olarak değerlendirildi. Ancak yapılan incelemeler sonrası durumun çok daha farklı olduğu ortaya çıktı.

DİDİK DİDİK İNCELENDİ: BUZUL ÇAĞININ KANITI ÇIKTI

Uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre söz konusu kaya, buzul çağlarında buzullar tarafından taşınarak bölgeye bırakılmış “düzensiz kaya” sınıfına giriyor. Yaklaşık 10 bin yıl önce son buzul döneminin sona ermesiyle bulunduğu noktaya yerleştiği tahmin ediliyor.

Bu tür kaya oluşumlarının, bölgenin jeolojik geçmişi ve buzulların hareketleri hakkında önemli bilgiler sunduğu belirtiliyor.

HALK TEPKİ GÖSTERDİ, PLANLAR DEĞİŞTİ

İlk aşamada kayanın kaldırılması gündeme gelirken, yerel halk bu karara tepki gösterdi. Bölge sakinlerinin itirazları ve uzmanların değerlendirmeleri sonrası kayanın korunmasına karar verildi.

Jeologların incelemeleri sonucunda kayanın korunması gereken doğal bir miras olduğu netleşti ve projede değişikliğe gidildi.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN ORTASINDA TARİHİ KAYA

Yapılan değişiklikle birlikte süpermarket ve alışveriş merkezi, dev kayanın etrafına inşa edildi. Zamanla yapının en dikkat çeken unsurlarından biri haline gelen kaya, alışveriş merkezinin simgelerinden biri olarak kabul edilmeye başlandı.

Bugün Viimsi Alışveriş Merkezi’nde yer alan bu doğal oluşum, hem jeolojik değeri hem de sıra dışı konumuyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

