Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!

İngiltere’nin başkenti Londra’nın finans merkezinde inşa edilen ve halk arasında "Walkie Talkie" (Telsiz) olarak adlandırılan 20 Fenchurch Street binası, mimari hatasıyla şehrin kabusu haline geldi.

Binanın içbükey cam cephesi, güneş ışınlarını dev bir büyüteç gibi tek bir noktaya odaklayarak çevredeki cadde ve dükkanlarda büyük çaplı ısı hasarlarına neden oluyor.

Mimar Rafael Vinoly tarafından tasarlanan bu 160 metrelik dev yapı, estetik kaygılarla yapılan bir tasarımın nasıl tehlikeli bir fiziksel olaya dönüşebileceğini tüm dünyaya gösterdi.

SICAKLIK 90 DERECEYİ AŞTI ASFALT ERİME NOKTASINA GELDİ

Yapılan teknik ölçümler, güneşli günlerde binadan yansıyan ışığın odaklandığı noktalarda sıcaklığın 90 dereceyi geçtiğini ortaya koydu. Bu yoğun ısı birikimi, Londra sokaklarında daha önce benzeri görülmemiş bir tahribata yol açıyor.

Yansıma hattı üzerinde bulunan dükkanların vitrin camları yüksek ısı nedeniyle çatlarken, kapı önlerindeki paspasların tutuştuğu gözlemlendi. Bölgeden geçen yayalar, yoğun parlaklık ve termal sıcaklık yüzünden yollarda yürümenin imkansız hale geldiğini dile getiriyor.

LÜKS OTOMOBİLİ ERİTTİ

Binanın "yakan gökdelen" olarak anılmasına neden olan en çarpıcı olay ise park halindeki lüks bir aracın başına gelenler oldu. Yansıma noktasına denk gelen aracın plastik aksamları ve dikiz aynası, binadan gelen güneş ışınlarının etkisiyle eriyerek kullanılmaz hale geldi.

Yaşanan bu olayların ardından bina yönetimi acil müdahale kararı alarak binanın kavisli cephesine güneş kırıcı paneller entegre etti. Bu yatay sistem sayesinde ışığın bir noktada toplanması engellenerek çevre üzerindeki termal risk kontrol altına alındı.

YILIN EN KÖTÜ MİMARİ TASARIMI SEÇİLDİ

Tüm bu teknik aksaklıklar ve yarattığı tehlike nedeniyle bina 2015 yılında İngiltere’de "yılın en kötü mimari tasarımı" olarak bilinen Carbuncle Cup ödülüne layık görüldü.

Mühendislik hatalarının kentsel doku üzerindeki yıkıcı etkilerini inceleyen bir vaka analizi olarak mimarlık literatürüne giren yapı, bugün hala tartışmaların odağında yer alıyor. Hatalı tasarımıyla şehri yakmasına rağmen bina, en üst üç katında bulunan halka açık Sky Garden ile şehrin en yüksek botanik bahçesine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.