Hiçbir devlete ait olmayan tek toprak: Türkiye'nin tam tamına iki katı büyüklüğünde

Antarktika'nın derinliklerinde yer alan 'Marie Byrd Land', yaklaşık 1,6 milyon kilometrekarelik devasa yüzölçümüyle dünya üzerinde herhangi bir devletin egemenliği altında bulunmayan en büyük kara parçası unvanını taşıyor.

DÜNYANIN TEK SAHİPSİZ TOPRAĞI

Türkiye topraklarının neredeyse iki katı büyüklüğündeki bu alan, uluslararası hukuk literatüründe "sahipsiz toprak" anlamına gelen terra nullius olarak tanımlanıyor. Modern dünyada sınırları çizilmemiş ve bayrağı dikilmemiş bu denli büyük bir bölgenin varlığı bilim dünyasında ve uluslararası siyasette hayret uyandırıyor.

O TOPRAKLARDA HAK İSTEMEK YASAK

Kıtanın geleceğini belirleyen 1959 tarihli Antarktika Antlaşması, 1961 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte bölgedeki tüm egemenlik tartışmalarına son verdi.

Antlaşma imzalanmadan önce İngiltere, Fransa, Norveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Şili ve Arjantin kıtanın farklı bölgeleri üzerinde hak iddia etmiş olsa da o dönemde Marie Byrd Land hiçbir resmi makam tarafından talep edilmedi. Mevcut hukuk düzeni gereği bölge üzerinde bugün yeni bir egemenlik ilanı yapılması hukuken imkansız kabul ediliyor.

BUZUN ALTINDA SAKLI AKTİF BİR VOLKANİK SİSTEM YATIYOR

Siyasi statüsündeki belirsizliğe karşın bölge, yer bilimciler için eşsiz bir laboratuvar niteliği taşıyor. Yapılan sismik taramalar buz tabakasının binlerce metre altında devasa kanyonların ve Bentley Buzaltı Çukuru gibi aktif bir volkanik sistemin varlığını kanıtladı. Ancak 3-4 kilometreyi bulan buz kalınlığı ve teknolojik imkansızlıklar, bu gizemli kaynaklara erişimi günümüz koşullarında imkansız kılıyor.

KALICI YERLEŞİM YOK SADECE GEÇİCİ LOJİSTİK İSTASYONLAR VAR

Bölgenin coğrafi yapısı insan yaşamı için dünyanın en zorlu şartlarını barındırıyor. Hava sıcaklığının düzenli olarak -50 derecenin altına düştüğü bu ıssız coğrafyada hiçbir kalıcı yerleşim birimi bulunmuyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Siple Station gibi geçici lojistik noktalar, dönemlik bilimsel çalışmalar için kullanılıyor. Ekstrem fırtınalar ve dondurucu soğuklar, bölgeyi ulaşılması en zor noktalardan biri haline getiriyor.