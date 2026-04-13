Çimento devi suçlu bulundu: IŞİD dahil örgütlere milyonluk ödeme yapılmış

Fransa’da görülen davada çimento devi Lafarge, Suriye’deki faaliyetleri sırasında IŞİD dahil silahlı gruplara milyonlarca euro ödeme yaparak “terör örgütünü finanse etmekten” suçlu bulundu.

Fransa’nın başkenti Paris’te görülen davada, çimento sektörünün önde gelen şirketlerinden Lafarge hakkında dikkat çeken bir karara imza atıldı. Paris Ceza Mahkemesi, şirketin 2013-2014 yıllarında Suriye’deki faaliyetleri kapsamında terör örgütlerine finansman sağladığına hükmetti.

Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecekDağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek

Mahkemeye başkanlık eden hakim Isabelle Prevost-Desprez, Lafarge’ın Suriye’de faaliyetlerini sürdürme konusunda bilinçli bir tercih yaptığını vurguladı. Kararda, şirketin bölgede varlığını devam ettirebilmek için silahlı gruplarla temas kurduğu ve bu kapsamda “güvenlik ödemeleri” adı altında para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi.

3 FARKLI TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK

Mahkeme bulgularına göre Lafarge, IŞİD dahil olmak üzere bölgede faaliyet gösteren üç farklı silahlı örgüte toplamda 5,6 milyon euroya varan ödeme yaptı. Bu ödemelerin, şirketin operasyonlarını sürdürebilmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Davada yalnızca şirket değil, aralarında eski üst düzey yöneticilerin de bulunduğu toplam 8 kişi de “terör örgütünü finanse etmek” suçlamasıyla yargılandı ve suçlu bulundu.

ÖDEME BELGELERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Lafarge hakkında yürütülen soruşturma, 2017 yılında başlatılmış ve süreç içerisinde şirketin üst yönetimine kadar uzanan geniş bir inceleme yapılmıştı. 2021 yılında kamuoyuna yansıyan belgeler ise şirketin IŞİD’e yapılan ödemelerinin Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde gerçekleştiği iddialarını gündeme taşımıştı.

Soruşturmayı yürüten hakimler, 2024 yılında Lafarge Grubu ve bazı yöneticilerin Avrupa Birliği’nin terör örgütleriyle finansal ilişkiyi yasaklayan yaptırımlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yargılanmalarına karar vermişti. Dava, 2025 yılının son aylarında Paris Ceza Mahkemesi’nde görülmüş ve nihai karar açıklanmış oldu.

Karar, hem Fransa’da hem de uluslararası kamuoyunda şirketlerin çatışma bölgelerindeki faaliyetlerine ilişkin sorumluluklarını yeniden tartışmaya açtı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Dünya
İran: Ulaşım altyapısını tamamen tamir ettik
İran: Ulaşım altyapısını tamamen tamir ettik
Son dakika | ABD’den İran’la görüşme açıklaması: Top artık onlarda
Son dakika | ABD’den İran’la görüşme açıklaması: Top artık onlarda
Son Dakika | Pakistan: ABD-İran görüşmeleri devam edecek
Son Dakika | Pakistan: ABD-İran görüşmeleri devam edecek