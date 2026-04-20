Katliamın ardından ilk ders zili gözyaşlarıyla çaldı! Tedirgin aileler okul önünde nöbette

Önce Şanlıurfa’da, daha sonra ise Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen silahlı saldırılar nedeniyle, Şanlıurfa’daki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 16 kişi yaralanmış, Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda ise 1’i öğretmen 8’i öğrenci 9 kişi can vermişti. Okuldaki katliamın ardından öğretmenler, “can güvenliği” talebiyle iş bırakma eylemi yapmış ve okullarda eğitime ara verilmişti.

KATLİAMIN ARDINDAN OKULDA EĞİTİM YENİDEN BAŞLADI!

Yaşanan acı olayların ardından, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 16 kişinin yaralandığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ilk ders zili çaldı. Eğitime verilen 4 günlük aranın ardından okulda eğitim yeniden başlarken polis ekipleri tarafından okul önü ve çevresinde güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin paylaşımları nedeniyle 7 kişi tutuklandı

Siverek Kaymakamı Salih Sak da okulun açılışında öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu ve öğretmenler odasını ziyaret etti. Okulun öğrencilerinden Nihat Çakmak, arkadaşlarıyla birlikte öğretmenlere gül dağıttı. Çakmak, yaşananlara ilişkin "Bu durum bizi oldukça üzdü. Bunun üzerine arkadaşlarımızla birlikte gül dağıtmayı uygun gördük. İlk olarak öğretmenler odasından başladık, her hocamıza ve kaymakamımıza birer gül verdik. Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Çünkü onlar, zamanımızın büyük bir kısmında hep yanımızda oldular. En kötü günümüzde de en iyi günümüzde de bize destek oldular” ifadelerini kullandı.

“Öğretmenlerimiz bizim için adeta canımızdan bir parça gibidir” diyen Çakmak, “Vaktimizin çoğunu derslerde onlarla geçiriyoruz ve pek çok konuda bize yardımcı oluyorlar. Bir sıkıntımız olduğunda ilk olarak öğretmenlerimiz müdahale ediyor. Çünkü onlar, bizim için annemizden ve babamızdan sonra en yakın kişiler gibidir." sözlerini sarf etti.

HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER İÇİN ANMA TÖRENİ!

Kahramanmaraş’ta da, katliamın meydana geldiği Ayser Çalık Ortaokulu'nda hayatını kaybeden 1 öğretmen ve 8 öğrenci için anma programı düzenlendi. Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Furkan Sancak Balal, Adnan Göktürk Yeşil, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılıç, Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Yusuf Tarık Gül ve Bayram Nabi Şişik için dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.

İLK DERS ZİLİ GÖZYAŞLARI ARASINDA ÇALDI!

Bazı öğretmen ve öğrenciler, program sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Okul Müdürü Mehmet Kıcalı, etkinlikte yaptığı konuşmada, saldırıda hayatını kaybedenlerin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Ayser Çalık Ortaokulu'nu misafir edeceklerini söyleyen Kıcalı, "Bilindiği üzere şehrimizde yakın komşumuz olan Ayser Çalık Ortaokulu'nda üzücü bir olay yaşandı. Bu okulun öğrencilerini misafir edeceğiz. Okulumuzda güvenlik görevlilerimiz var, okullarımızda polislerimiz devriye atacak. Dolayısıyla güvenlik anlamında bir problemimiz yok. Birlik ve beraberlik içerisinde misafir öğrencilerimizle bu eğitim-öğretim dönemini tamamlayacağız. Onlara güzel bir ev sahipliği yapalım. Tüm Türkiye bu acıyı hissetti." ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş'taki katliamın ardından okuldan yürekleri dağlayan kare

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar da okullarda görev aldı.

Kahramanmaraş'ta saldırının yaşandığı okulun öğrencileri başka okula nakledildi



AİLELER OKUL ÖNÜNDE NÖBETTE!

Gazeteci Kurtuluş Karaaslan, Halk TV ekranlarında yaşanan katliamın ardından Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki öğrencilerin nakledildiği Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda yaşananları aktardı. Karaaslan, “Öğrenciler geldiler normal saatinde, öncelikle bir anma töreni gerçekleştirildi okulun bahçesinde ve sırayla hepsini sınıfa aldılar.” ifadelerini kullanarak “Ama aileler yine tedirgin, burada bekliyorlar” dedi.

Ailelerin tedirgin olduğunu ve okulun önünde nöbet tuttuklarını ifade eden Karaaslan, bundan sonra okulda ikili eğitimin olacağını belirtti ve “Sabah Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu öğrencileri eğitim görecekler, öğleden sonra ise Ayser Çalık Ortaokulu’nun öğrencileri eğitim görecek” sözlerini sarf etti. (AA)