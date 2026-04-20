Üzerinde atlı kızakla geziliyordu: Çıldır Gölü'nde buzlar eriyor

Ardahan ve Kars illeri arasında doğal bir sınır oluşturan Çıldır Gölü üzerinde kış mevsimi boyunca hakim olan dondurucu hava etkisini yavaş yavaş kaybediyor. Bölgenin en önemli turizm duraklarından biri olan gölün yüzeyi aylardır devasa bir buz kütlesiyle kaplı durumdaydı.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte gölün kıyı şeritlerinde buzların erime sürecine girdiği gözlemlendi. Bu doğal değişim kış boyunca beyaz bir örtüyle kaplı olan gölün yeniden mavi sularına kavuşacağının ilk sinyallerini verdi.

KIŞ BOYUNCA ATLI KIZAKLARIN MERKEZİ OLMUŞTU

Bölge ekonomisi ve turizmi açısından hayati öneme sahip olan Çıldır Gölü kış aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Kalınlığı metreleri bulan buz tabakasının üzerinde yapılan atlı kızak gezintileri kış turizminin vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti. Ancak buzların çözülmeye başlamasıyla birlikte bu aktiviteler güvenlik gerekçesiyle sona erdi.

BAHARIN GELİŞİYLE BÖLGEYE SESSİZLİK HAKİM OLDU

Doğu Anadolu’nun bu eşsiz coğrafyasında bahar mevsiminin etkileri hissedilirken göl çevresindeki yoğun kalabalık yerini sakinliğe bıraktı. Kışın yaşanan turist akını buzların erimesiyle birlikte azaldı ve Çıldır Gölü sessiz bir döneme giriş yaptı.

Kıyı kesimlerinden başlayan çözülme süreci gölün tamamına yayılana kadar bölgedeki turistik hareketliliğin durağan seyretmesi bekleniyor. Doğanın bu döngüsü her yıl olduğu gibi bu sene de Çıldır Gölü’nün mevsimsel değişimini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

DOĞAL DÖNGÜ EKOSİSTEMİ YENİDEN CANLANDIRIYOR

Buz tabakasının altındaki yaşamın bahar güneşiyle birlikte yeniden uyanışı bölgedeki ekolojik denge için büyük önem taşıyor. Kıyıdan başlayan erimeler göl suyunun oksijen seviyesini artırırken sucul yaşamın döngüsünü de hızlandırıyor.

Ardahan ve Kars hattındaki bu önemli su kaynağı kışın sunduğu masalsı beyazlığı yavaş yavaş terk ederek yerini baharın taze ve berrak görüntüsüne bırakıyor. Yerel halk ve bölgeyi yakından tanıyanlar Çıldır Gölü’nün bu geçiş sürecini büyük bir ilgiyle takip ediyor. (AA)