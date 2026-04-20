Yağışların ardından Van Gölü iki farklı renge bölündü

Van’ın Erciş ilçesinde son dönemde etkili olan kuvvetli yağışlar ve beraberinde gelen kar erimeleri bölgedeki akarsuların debisini artırdı. Dağlardan inen suların taşıdığı yoğun alüvyon tabakası dereler aracılığıyla Van Gölü’ne taşındı. Bu doğal süreç sonucunda gölün berrak görüntüsü yerini farklı renk katmanlarına bıraktı.

Derelerin döküldüğü noktalarda yaşanan bu değişim havadan görüntülenirken ortaya çıkan manzara bölgedeki doğa olaylarının boyutunu gözler önüne serdi.

ALÜVYONLARIN GÖLLE BULUŞMASI İKİ FARKLI RENK OLUŞTURDU

Suların taşıdığı çamur ve tortular nedeniyle gölün kıyı şeridi tamamen kahverengiye boyandı. Sahilden uzaklaşan açık kısımlarda ise gölün kendine has mavi rengi korunmaya devam etti.

Kıyıdaki kahverengi tonlar ile açıklardaki koyu mavinin birleştiği hat gökyüzünden kaydedilen dron görüntülerine yansıdı. Mevsimsel bir döngü olarak nitelendirilen bu renk farklılığı çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

"SAHİL TAMAMEN KAHVERENGİYE DÖNÜŞTÜ"

Van Gölü'ndeki renk değişimini görüntüleyen Emrah Yağar ise "Karların erimesi ve yoğun yağışlar nedeniyle derelerden akan çamurlu sular Van Gölü’ne dökülüyor. Bu nedenle de sahil kahverengine dönüşmüş. Biz de bu manzarayı görüntülemeye çalıştık" dedi.

YOĞUN YAĞIŞLAR SU KAYNAKLARINA UMUT OLDU

Bölgede yaşayan vatandaşlar son yılların en yüksek yağış miktarının kaydedildiği bir kış sezonu geçirdiklerini ifade etti. Yaşanan sel ve taşkın riskine rağmen kar erimelerinin yer altı sularını ve barajları beslemesi memnuniyetle karşılandı.

Su kaynaklarındaki doluluk oranının artması bölgedeki tarımsal faaliyetler ve ekolojik denge açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Kamu kurumları ise erime kaynaklı olası olumsuzluklara karşı denetimlerini sürdürüyor. (DHA)