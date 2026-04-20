Bengü uyuşturucu test sonucunu açıkladı!

Bengü uyuşturucu test sonucunu açıkladı!
Yayınlanma:
Son dakika... Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı Bengü, uyuşturucu test sonucunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Bengü'nün uyuşturucu test sonucu belli oldu.

Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından test sonucunu paylaştı.

"UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE BULUNMADI"

Avukatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • "T.C. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurum Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi tarafından müvekkil Bengü Erden’in kan ve saç örneklerinde yapılan incelemeler neticesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin bulunmadığı anılan kurum tarafından tanzim edilen 09.04.2026 tarihli raporla sabit olmuştur.
  • Bu vesileyle müvekkil Bengü Erden’in, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmadığını bir kez daha belirterek, müvekkilin öncelikle bir anne olmasından sebeple, konu ile ilgili yorum ve haberlerde hassasiyet gerekliliği ile, gerçeği yansıtmayan iddia ve haberlere itibar edilmemesini saygıyla rica ederiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

