Hakkını arayan liselilere okul yönetiminden tehdit

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen kanlı okul baskınlarında, dokuz öğrenci öğretmenleriyle birlikte hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Söz konusu saldırıların ardından okullardaki güvenlik zafiyeti gündeme gelirken yurdun birçok yerinde sorunların giderilmesi talebiyle eylemler düzenlendi.

EYLEME KATILAN ÖĞRENCİLERE YAPTIRIM TEHDİDİ

Liseli gençlerin düzenlediği eylemlere katılan Beylikdüzü Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin, okul idaresi tarafından disipline verilmekle tehdit edildiği ortaya çıktı.

Okul yönetimi tarafından "9. Sınıf Veli 2025-2026" isimli WhatsApp grubuna gönderilen mesajda; bazı öğrencilerin izinsiz eylemlere katılmaya teşvik edildiği ve bu nedenle haklarında disiplin süreci başlatılacağı ifade edildi.

Lise Komiteleri duruma tepki gösterirken okul yönetiminin; pazar gecesi on ikinci sınıf öğrencilerini idari izinli saydığını ve okula gelmemeleri yönünde açıklama yaptığını duyurdu.

"SIRA ARKADAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Lise Komiteleri'nin sosyal medya hesabından gösterilen tepki açıklamasında şunlar yer aldı:

"İdare pazar günü saat 22.00’de 12. sınıfların idari izinli sayıldığını, okula gelmemelerini söylemiş, veli gruplarına gönderilen mesajla eylem yapacak öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatılacağı söylenmiştir. Eylem kırıcı pratiklerinizi geçen seneki eylemlerden çok iyi tanıyoruz, okula Ülkü ocakları elini kolunun sallayarak girerken 12. sınıfların ve mezunların okula girişinin eylem yapılması korkusuyla engellenmesini kabul etmiyoruz. Sıra arkadaşlarımızın yanındayız, baskılara diz çökmeyeceğiz!"