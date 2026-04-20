Gizemli not Gülistan Doku soruşturmasına girdi: Valinin oğlu tanımıyorum demişti ama...

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası, savcılığın tutuklamaya sevk yazısında ilk kez "maktule" ifadesini kullanmasıyla resmen cinayet soruşturmasına evrildi.

6 yıl boyunca "kayıp" veya "intihar" olarak değerlendirilen olayda, gizli tanık beyanları ve teknik tespitlerin uyumu, dosyanın bir numaralı şüphelisi olan dönemin valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in tutuklanma sürecini başlattı. Bir vatandaşın kapısına bırakılan nottaki iddialar ise araştırılmak üzere dosyaya girdi.

GİZEMLİ NOT GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINA GİRDİ

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, 26 Ocak 2022 tarihinde bir vatandaşın kapısına bırakılan ihbar niteliğindeki notta, Gülistan Doku’nun dönemin valisinin oğlu ile ilişkisi olduğu iddiaları yer alıyordu.

İhbar niteliği taşıyan bu not 27 Ocak 2022 tarihinde verilen dilekçeyle notun aslı ve bir adet fotokopisi, tutanakla birlikte savcılığa teslim edildi.

Dilekçe sahibi, notun bırakıldığı ikamet çevresinde; DSİ bölgesi, polis lojmanları caddesi ve kültür merkezi civarında çok sayıda MOBESE kamerası bulunduğunu hatırlatarak, bu notu bırakan şahısların kimliklerinin tespit edilmesi için ivedilikle inceleme başlatılmasını talep etti.

Savcılığın, notu bırakanların izini sürmek amacıyla başlattığı araştırma çok yönlü olarak sürüyor.

VALİNİN OĞLU TANIMIYORUM DEMİŞTİ AMA...

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz'ın haberine göre, dosyada yaşanan en kritik gelişme, Gülistan Doku’nun artık "maktule" olarak nitelendirilmesi ve gizli tanık "Şubat"ın beyanlarının teknik verilerle doğrulanması oldu.

Daha önce maktuleyi tanımadığını veya olayla ilgisi olmadığını savunan şüphelilerin iddiaları, yer altı görüntüleme cihazıyla (YGC) yapılan inceleme sonucu sarsıldı. Gizli tanığın ifadesinde; Mustafa Türkay Sonel’in maktuleyi şüpheli Umut Altaş ile birlikte öldürdüğü, cesedi ise koruma polisi Şükrü Eroğlu aracılığıyla Pertek ilçesindeki bir mezarlık yanına gömdürdüğü öne sürülmüştü.

12 Ocak 2025 tarihinde yapılan teknik taramada, uzmanlar gizli tanığın işaret ettiği noktada bir şahsın gömülerek belirli bir süre bekletildiğini, ardından yaklaşık 1-2 yıl önce oradan çıkartılarak başka bir yere nakledildiğini saptadı.

Raporda, boşlukta meydana gelen oksitlenmenin cesetle birlikte gömülen bir sırt çantası ve bir silahtan kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Teknik raporun gizli tanık beyanlarıyla örtüşmesi üzerine savcılık, Mustafa Türkay Sonel’in "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasını talep etti.