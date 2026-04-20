Gizemli not Gülistan Doku soruşturmasına girdi: Valinin oğlu tanımıyorum demişti ama...

Yayınlanma:
Tunceli'de 6 yıl sonra cinayet dosyasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasında, gizli tanığın işaret ettiği bölgede "ceset, sırt çantası ve silah" izine rastlanırken, bilirkişi raporu maktulenin gömüldüğü yerden yaklaşık 2 yıl önce çıkarılarak başka yere nakledildiğini belgeledi. 26 Ocak 2022 tarihinde bir vatandaşın kapısına bırakılan ihbar niteliğindeki gizemli not da soruşturma dosyasına girdi.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası, savcılığın tutuklamaya sevk yazısında ilk kez "maktule" ifadesini kullanmasıyla resmen cinayet soruşturmasına evrildi.

6 yıl boyunca "kayıp" veya "intihar" olarak değerlendirilen olayda, gizli tanık beyanları ve teknik tespitlerin uyumu, dosyanın bir numaralı şüphelisi olan dönemin valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in tutuklanma sürecini başlattı. Bir vatandaşın kapısına bırakılan nottaki iddialar ise araştırılmak üzere dosyaya girdi.

GİZEMLİ NOT GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINA GİRDİ

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, 26 Ocak 2022 tarihinde bir vatandaşın kapısına bırakılan ihbar niteliğindeki notta, Gülistan Doku’nun dönemin valisinin oğlu ile ilişkisi olduğu iddiaları yer alıyordu.

gizemli-not-gulistan-doku-sorusturmasina-girdi-valinin-oglu-tanimiyorum-demisti-ama-5.jpg

İhbar niteliği taşıyan bu not 27 Ocak 2022 tarihinde verilen dilekçeyle notun aslı ve bir adet fotokopisi, tutanakla birlikte savcılığa teslim edildi.

gizemli-not-gulistan-doku-sorusturmasina-girdi-valinin-oglu-tanimiyorum-demisti-ama-4.jpg

Dilekçe sahibi, notun bırakıldığı ikamet çevresinde; DSİ bölgesi, polis lojmanları caddesi ve kültür merkezi civarında çok sayıda MOBESE kamerası bulunduğunu hatırlatarak, bu notu bırakan şahısların kimliklerinin tespit edilmesi için ivedilikle inceleme başlatılmasını talep etti.

gizemli-not-gulistan-doku-sorusturmasina-girdi-valinin-oglu-tanimiyorum-demisti-ama-2.jpg

Savcılığın, notu bırakanların izini sürmek amacıyla başlattığı araştırma çok yönlü olarak sürüyor.

VALİNİN OĞLU TANIMIYORUM DEMİŞTİ AMA...

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz'ın haberine göre, dosyada yaşanan en kritik gelişme, Gülistan Doku’nun artık "maktule" olarak nitelendirilmesi ve gizli tanık "Şubat"ın beyanlarının teknik verilerle doğrulanması oldu.

gizemli-not-gulistan-doku-sorusturmasina-girdi-valinin-oglu-tanimiyorum-demisti-ama-3.jpg

Daha önce maktuleyi tanımadığını veya olayla ilgisi olmadığını savunan şüphelilerin iddiaları, yer altı görüntüleme cihazıyla (YGC) yapılan inceleme sonucu sarsıldı. Gizli tanığın ifadesinde; Mustafa Türkay Sonel’in maktuleyi şüpheli Umut Altaş ile birlikte öldürdüğü, cesedi ise koruma polisi Şükrü Eroğlu aracılığıyla Pertek ilçesindeki bir mezarlık yanına gömdürdüğü öne sürülmüştü.

Gülistan Doku soruşturmasında kritik gün: Eski Vali Tuncay Sonel'i 65 soru bekliyorGülistan Doku soruşturmasında kritik gün: Eski Vali Tuncay Sonel'i 65 soru bekliyor

12 Ocak 2025 tarihinde yapılan teknik taramada, uzmanlar gizli tanığın işaret ettiği noktada bir şahsın gömülerek belirli bir süre bekletildiğini, ardından yaklaşık 1-2 yıl önce oradan çıkartılarak başka bir yere nakledildiğini saptadı.

Raporda, boşlukta meydana gelen oksitlenmenin cesetle birlikte gömülen bir sırt çantası ve bir silahtan kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Teknik raporun gizli tanık beyanlarıyla örtüşmesi üzerine savcılık, Mustafa Türkay Sonel’in "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasını talep etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Türkiye
Feci kazada hayatını kaybetmişti: Genç doktorun ölüme gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Feci kazada hayatını kaybetmişti: Genç doktorun ölüme gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Gülistan Doku operasyonları sızdırıldı mı? İfadedeki o ayrıntı ele verdi
Gülistan Doku operasyonları sızdırıldı mı? İfadedeki o ayrıntı ele verdi
DEM Parti'den süreç açıklaması: Çeşitli gerekçelerle geciktirilmesini doğru bulmuyoruz
DEM Parti'den süreç açıklaması: Çeşitli gerekçelerle geciktirilmesini doğru bulmuyoruz