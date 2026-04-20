Gülistan Doku soruşturmasında kritik gün: Eski Vali Tuncay Sonel'i 65 soru bekliyor

Tunceli’de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası yeniden açılırken, dönemin valisi Tuncay Sonel Erzurum’da gözaltına alındı. Aralarında Sonel’in oğlunun da bulunduğu 10 kişinin tutuklandığı soruşturmada, savcılık eski valiye yöneltilmek üzere sürece müdahale iddiaları ve şüphelilere dair 65 kritik soru hazırladı.

5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku dosyasında, daha önce ileri sürülen "intihar" ihtimalinin yerini "organize cinayet" şüphesi aldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmada, eski vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve beraberindeki isimlerin tutuklanmasının ardından, operasyon o dönemin en üst mülki amiri olan Tuncay Sonel’e kadar uzandı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA KRİTİK GÜN

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında hareketli saatler yaşanıyor.

Dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte aralarında eski vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında yeni bir hamle yapan savcılık, eski vali Tuncay Sonel hakkında da işlem başlattı. Erzurum’da kaldığı otelde gözaltına alınan Sonel’in gözaltı süresi uzatılırken, soruşturmanın bir diğer ayağında eski Tunceli İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir de jandarmada verdiği ifadenin ardından adliyeye sevk edildi.

gulistan-doku-sorusturmasinda-kritik-gun-eski-vali-tuncay-soneli-65-soru-bekliyor-3.jpg

Emniyetteki işlemleri süren Tuncay Sonel’in, başsavcı tarafından bizzat sorgulanması bekleniyor.

ESKİ VALİ TUNCAY SONEL'İ 65 SORU BEKLİYOR

Ahaber'den Sinan Yılmaz'ın haberine göre, soruşturmayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, karanlıkta kalan noktaları aydınlatmak amacıyla eski vali Tuncay Sonel için 65 maddelik kapsamlı bir soru listesi hazırladı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen bu soruların merkezinde; Sonel'in 2020 yılından bu yana devam eden soruşturma sürecine nasıl müdahil olduğuna dair iddialar yer alıyor.

gulistan-doku-sorusturmasinda-kritik-gun-eski-vali-tuncay-soneli-65-soru-bekliyor-2.jpg

Sorularda ayrıca, Tuncay Sonel'in oğlu ve oğlunun arkadaş çevresine dair kritik detayların da bulunduğu öğrenildi.

Savcılığın hazırladığı bu 65 soruyla, Gülistan Doku’nun kayboluşunun ardındaki organize cinayet şüphesini ve yargılama sürecindeki müdahale iddialarını netleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

