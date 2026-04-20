Efelerin direniş yurdu "perili köye" dönmüştü: Şimdi küllerinden doğuyor

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Lübbey Mahallesi, göç dalgasıyla bugün yalnızca 3 evde yaşamın sürdüğü hayalet bir yerleşime dönüştü. Helenistik döneme uzanan, Osmanlı'dan kalma taş ve kerpiç evleriyle kentsel SİT alanı ilan edilen mahallede 44 sivil mimari örneği ve 4 anıtsal yapı bulunuyor. Restorasyon çalışmalarıyla köyün canlanması hedefleniyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey Mahallesi, göç dalgasıyla neredeyse tamamen boşaldı. Helenistik döneme uzanan tarihiyle Ödemiş'e 10 kilometre mesafedeki mahallede bugün yalnızca 3 evde yaşam sürdürülüyor.

Restorasyon, altyapı ve turizm projeleriyle yeniden canlandırılması planlanan Lübbey'i, İzmir Valisi Süleyman Elban bizzat yerinde inceledi, Anadolu Ajansı'ndan Kadir Arslan aktardı.

KURTULUŞ SAVAŞI'NDA EFELERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Osmanlı döneminden kalma taş, kerpiç ve çamur sıvalı evleriyle dikkat çeken Lübbey, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentsel SİT alanı ilan edildi. Mahallede 44 sivil mimari örneği ve 4 anıtsal yapı bulunuyor. Bölge aynı zamanda milli mücadele döneminde işgalcilere direnen efelere ev sahipliği yapmasıyla da tarihi öneme sahip.

Vali Elban, elektrik ve suyun mahalleden önce yakınındaki bir yaylaya ulaştığını, sakinlerin de zamanla oraya taşındığını açıkladı. "Burayla ilgili sonra değişik hikayeler uyduruldu. 'Perili köy, şöyle hikayesi var, böyle hikayesi var' diye. O gerekçe şimdi ortadan kalktı" diyen Elban, altyapının tamamlanmasıyla birlikte bölgenin yeniden cazibe merkezi haline geleceğini vurguladı.

RESTORASYON VE TURİZM HAMLESI

Lübbey, Efeler Yolu kültür rotasına eklenerek ziyaretçi çekmeye başladı. Mahalledeki tarihi caminin restorasyonu da tamamlanmak üzere. Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Cumhur Şener, yaklaşık 100 evden oluşan mahallede 4 evde restorasyon çalışması yürütüldüğünü, 2 evde ise çalışmaların sürdüğünü belirtti. Şener, caminin Bursa kemerleri ve Bağdadi mimarisiyle inşa edildiğini, 1-2 ay içinde restorasyonun tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Vali Elban, yeni sahiplerin eski evleri satın alarak restore etmeye başladığını da aktardı. Bölgeyle ilgili belgesel ve film çekimlerinin yanı sıra milli mücadele destanını anlatan bir kitap için de akademisyenlerle çalışma yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

