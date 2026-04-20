Gülistan Doku'dan sonra en yakın arkadaşı da ölü bulundu: Diyarbakır Barosu'ndan açıklama geldi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Gülistan Doku'nun 2020'de kaybolmasının ardından yaklaşık 4 yıl sonra en yakın arkadaşı Rojvelat Kızmaz da gölde ölü bulundu. İki olayın da tekil olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden Diyarbakır Barosu'ndan açıklama geldi. Açıklamada, Kızmaz dosyasında da kayıp başvurusuna rağmen Doku dosyasında olduğu gibi gecikmelerin yaşandığı vurgulandı.

Tunceli’de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Bu gelişmenin ardından Diyarbakır Barosu, dosyanın seyrine ve Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı Rojvelat Kızmaz'ın şüpheli ölümüne dikkat çeken bir açıklama yaptı.

GÜLİSTAN DOKU'DAN SONRA EN YAKIN ARKADAŞI DA ÖLÜ BULUNDU

Gülistan Doku'nun en yakın arkadaşlarından biri olan 26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat 2024 tarihinde Batman’daki evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Ailesinin yaptığı kayıp ihbarından üç gün sonra, Kızmaz’ın cansız bedeni Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde bulundu.

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi İrem İlhan, Doku ve Kızmaz dosyalarının birbirlerinden bağımsız düşünülemeyeceğini savundu.

İlhan, Rojvelat Kızmaz dosyasında da tıpkı Gülistan Doku soruşturmasında olduğu gibi arama çalışmalarının geciktiğini ve benzer ihmallerin yaşandığını vurgulayarak, bu durumun "cezasızlık pratiklerinin sürekliliğine" işaret ettiğini dile getirdi.

DİYARBAKIR BAROSU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Mustafa Türkay Sonel’in tutuklanmasının ardından konuşan İrem İlhan, adli sürecin çok geç işlediğini ifade etti.

İlhan, "Gülistan Doku'nun kaybedilmesinin üzerinden geçen yılların ardından gerçekleştirilen son işlemler, dosyada ilerleme sağlandığını göstermekle birlikte, bu sürece gelinmesindeki gecikme etkili bir soruşturma yürütülmediğini ortaya koymaktadır" dedi. Dosyanın kapatılmasını engelleyen temel gücün kadınların "Gülistan Doku'ya ne oldu?" sorusundaki ısrarı olduğunu belirten İlhan, Rojin Kabaiş dosyası dahil olmak üzere tüm şüpheli kadın ölümlerinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi taleplerini yineledi.

Öte yandan, hakkındaki suçlamalarla tutuklanan Mustafa Türkay Sonel ise savunmasında iddiaları reddetti. Sonel, gizli tanık beyanlarındaki cinayet ve tecavüz iddialarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek, "Ben bu tabancayla birisini vurdum şeklinde iddia edilen beyan kesinlikle yalandır. Bu durum iğrenç bir durumdur" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

