Türkiye nereye gidiyor? Halı silkeleme kavgasında 2 kişi öldürüldü!

Olay, Afyonkarahisar merkez ilçesine bağlı Örnekevler Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Gümüş Caddesi üzerinde bulunan Kutlay Apartmanı'nda sabah saatlerinde komşular karşı karşıya geldi. Edinilen bilgilere göre, 73 yaşındaki Cemil Bodur ve 66 yaşındaki eşi Sevim Gül Bodur ile komşuları arasında bir tartışma başladı.

TARTIŞMANIN NEDENİ: HALI SİLKELEME İDDİASI

Komşular arasındaki gerginliğin fitilini ateşleyen nedenin, "halı silkeleme" meselesi olduğu öne sürüldü. Sözlü olarak başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen silah, Bodur çiftine isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETERLİ OLMADI

Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Sevim Gül Bodur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı durumdaki Cemil Bodur ise ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acil koduyla hastaneye kaldırıldı. Ancak 73 yaşındaki Bodur, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

GEÇMİŞE DAYALI HUSUMET VE GÖZALTI SÜRECİ

Emniyet güçleri, olayın faili olduğu belirlenen E.İ. isimli şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Mahalle sakinlerinden edinilen bilgiler, komşular arasında uzun süredir çeşitli nedenlerle benzer tartışmaların yaşandığına işaret etti. Gözaltına alınan E.İ. ile ilgili tahkikat devam ederken, polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme sürüyor. (DHA)