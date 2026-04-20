Türkiye nereye gidiyor? Halı silkeleme kavgasında 2 kişi öldürüldü!

Afyonkarahisar'da bir apartman dairesinden yükselen tartışma, iki yaşlı insanın hayatına mal oldu. Basit bir "halı silkeleme" meselesi üzerinden başlayan gerginlik, silahlı saldırıya dönüşerek 73 yaşındaki Cemil Bodur ve 66 yaşındaki Sevim Gül Bodur'un ölümüyle sonuçlandı.

Olay, Afyonkarahisar merkez ilçesine bağlı Örnekevler Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Gümüş Caddesi üzerinde bulunan Kutlay Apartmanı'nda sabah saatlerinde komşular karşı karşıya geldi. Edinilen bilgilere göre, 73 yaşındaki Cemil Bodur ve 66 yaşındaki eşi Sevim Gül Bodur ile komşuları arasında bir tartışma başladı.

TARTIŞMANIN NEDENİ: HALI SİLKELEME İDDİASI

Komşular arasındaki gerginliğin fitilini ateşleyen nedenin, "halı silkeleme" meselesi olduğu öne sürüldü. Sözlü olarak başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen silah, Bodur çiftine isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETERLİ OLMADI

Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Sevim Gül Bodur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı durumdaki Cemil Bodur ise ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acil koduyla hastaneye kaldırıldı. Ancak 73 yaşındaki Bodur, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kan donduran cinayeti itiraf etti! Parçalanmış cesedi dereye atmışKan donduran cinayeti itiraf etti! Parçalanmış cesedi dereye atmış

GEÇMİŞE DAYALI HUSUMET VE GÖZALTI SÜRECİ

Emniyet güçleri, olayın faili olduğu belirlenen E.İ. isimli şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Mahalle sakinlerinden edinilen bilgiler, komşular arasında uzun süredir çeşitli nedenlerle benzer tartışmaların yaşandığına işaret etti. Gözaltına alınan E.İ. ile ilgili tahkikat devam ederken, polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Feci kazada hayatını kaybetmişti: Genç doktorun ölüme gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Feci kazada hayatını kaybetmişti: Genç doktorun ölüme gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Gülistan Doku operasyonları sızdırıldı mı? İfadedeki o ayrıntı ele verdi
Gülistan Doku operasyonları sızdırıldı mı? İfadedeki o ayrıntı ele verdi
DEM Parti'den süreç açıklaması: Çeşitli gerekçelerle geciktirilmesini doğru bulmuyoruz
DEM Parti'den süreç açıklaması: Çeşitli gerekçelerle geciktirilmesini doğru bulmuyoruz