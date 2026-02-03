Kan donduran cinayeti itiraf etti! Parçalanmış cesedi dereye atmış

Yayınlanma:
Çorum'da dere yatağında parçalanmış cesedi bulunan Ali Osman Kaya'nın, komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan komşu A.F.K. kan donduran cinayeti itiraf etti.

Geçtiğimiz günlerde Çorum'da cesedi parçalanmış halde deere ytağında bulunan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olayla ilgili gözaltına alınan komşu A.F.K. kan donduran cinayeti itiraf etti.

BAŞSIZ CESEDİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Çorum'un merkez Ulukavak ilçesindeki evinden çıkan Ali Osman Kaya'dan günlerdir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirmişti.

İhbar üzerine bölgede yapılan 6 günlük aramanın sonucunda 76 yaşındaki adamın parçalanan cesedi, poşetlenmiş halde dere yeteğinde bulundu.

yeni-proje-28.jpg

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Kaya’nın en son komşusu olan A.F.K.’nın otomobilinde görüldüğü belirlendi.

Bunun üzerine komşusu A.F.K. gözaltına alındı.

KAN DONDURAN CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüphelinin sorgusunda, Kaya’yı bir bağ evinde öldürdüğünü, ardından kesici bir aletle 6 parçaya ayırarak ormanlık alan yakınındaki dere yatağına bıraktığını, kesik başı ise cesedin bulunduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzağa götürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

yeni-proje-29-001.jpg
Ali Osman Kaya

Öldürülen Ali Osman Kaya’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli A.F.K.’nın emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak:DHA

