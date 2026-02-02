Yaşlı adamın başsız cesedi parçalanmış halde bulundu

Yayınlanma:
Çorum'da kendisinden bir süredir haber alınamayan Ali Osman Kaya'nın cesedinin parçalanarak dere yatağına bırakıldığı ortaya çıktı. 76 yaşındaki adamın gövdesinden ayrılan başı için arama çalışmaları başlatıldı.

76 yaşındaki Ali Osman Kaya, 28 Ocak Çarşamba günü Çorum'un Ulukavak Mahallesi'ndeki evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Yakınlarının durumu ekiplere bildirmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışma başlatıldı.

GÜNLERDİR ARANIYORDU

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali Osman Kaya'nın en son Çatak Tabiat Parkı civarında olduğunu tespit etti.

Bu değerlendirme doğrultusunda arama çalışmaları; İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından söz konusu bölgeye yoğunlaştırıldı.

Isparta'da vahşet! Yanan otomobilin yanında başsız erkek cesedi bulunduIsparta'da vahşet! Yanan otomobilin yanında başsız erkek cesedi bulundu

76 YAŞINDAKİ ADAMIN PARÇALANMIŞ CESEDİ BULUNDU

Altı gündür devam eden çalışmalar neticesinde, 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın cansız bedeni parçalanarak poşetlenmiş halde Çatak Tabiat Parkı mevkisindeki bir dere yatağında bulundu.

Ali Osman Kaya

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri ile maktulün baş kısmının bulunmasına yönelik arama çalışmaları sürüyor.

1 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Kaya'nın ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, Ali Osman Kaya'nın evinden ayrıldıktan sonra 19 AK 799 plakalı bir araca bindiği tespit edildi.

Dehşete düşüren olayla ilgili 43 yaşındaki A.F.K. gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

