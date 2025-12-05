Isparta'da vahşet! Yanan otomobilin yanında başsız erkek cesedi bulundu

Isparta'da vahşet! Yanan otomobilin yanında başsız erkek cesedi bulundu
Yayınlanma:
Isparta’da yanmış otomobilin yakınında evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir’in (39) başsız cesedi bulundu. Özdemir'in kayıp başının bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, gündüz saatlerinde Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyündeki dağlık alanda meydana geldi.

Mardin'de vahşet! Anne baba ve çocuk başından vurulmuş halde bulunduMardin'de vahşet! Anne baba ve çocuk başından vurulmuş halde bulundu

OTOMOBİL YANGINI İHBRIYLA FARK EDİLDİ

Dağlık alanda bir otomobilin yandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi, İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu.

CESEDİN BAŞI BULUNAMADI

Araçtaki yangını söndürülmesinin ardından, cesedin kimliğinin belirlenmesi için jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu cesedin evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir’e ait olduğu belirlendi. Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, cesedin başının bulunması için bölgede ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ferdi Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı. Aydoğmuş köyünün meydanında bulunan markete dün saat 19.55 sıralarında gelen Özdemir'in bir paket sigara aldıktan sonra ayrıldığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Türkiye
Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Başakşehir'de feci kaza! 2 kişi öldü 5 yaralı
Başakşehir'de feci kaza! 2 kişi öldü 5 yaralı
Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapanıyor: İşte kapanacak yollar...
Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapanıyor: İşte kapanacak yollar...