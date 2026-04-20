Odaya giren dev kayanın ardından ev tahliye edildi

Gümüşhane'de meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Merkeze bağlı Aşağıalıçlı köyünde yağışların ardından heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği köy yolu, ulaşıma kapandı.

aa-20260420-41160043-41160040-gumushanede-heyelan-nedeniyle-3-ev-tedbir-amaciyla-bosaltildi.jpg

3 MÜSTAKİL EV TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine İl Özel İdaresi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Heyelanın meydana geldiği bölgede bir ahırın zarar gördüğü, üç müstakil evin ise tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi. Olay sırasında bir evin odasına büyük bir kayanın girdiği, bu durumun ardından evin tahliye edildiği de bildirildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor. (AA)

aa-20260420-41160043-41160039-gumushanede-heyelan-nedeniyle-3-ev-tedbir-amaciyla-bosaltildi.jpg

HEYELAN NEDEN OLUR?

Heyelan (toprak kayması), yer çekimi etkisiyle eğimli yamaçlardaki toprak veya kaya kütlelerinin aşağı doğru hareket etmesidir.

Temel nedenleri aşırı yağışlar, dik eğim, zemin yapısı (killi toprak), depremler ve insan faaliyetleri (yol yapımı, ormansızlaşma) olarak sıralanabilir. En sık ilkbaharda, kar erimeleriyle toprağın suya doyması sonucu görülür.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
