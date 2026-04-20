Gülistan Doku operasyonları sızdırıldı mı? İfadedeki o ayrıntı ele verdi

Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abarakov’un üvey babası ve eski polis Engin Yücer'in ifadesindeki ayrıntı, operasyonları sızdırıldığına ilişkin şüphe uyandırdı.

“GÖZALTILAR OLACAĞINA DAİR HABERİ DUYUNCA…”

Engin Yücer’in, savcılıkta verdiği ifadede “1-2 ay önce Gülistan Doku soruşturmasında gözaltılar olacağına dair haberi duyunca artık bu işten kurtulacağımız için mutlu olmuştum.“ sözlerini sarf ettiği ve gözaltı haberini nereden duyduğunu açıklamadığı bildirildi.

Gazeteci Selahattin Günday’ın aktardığına göre, savcılık sorgusunda da Yücer’e bu yönde bir soru yöneltilmedi.

İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Engin Yücer, verdiği ifadesinde Gülistan Doku kaybolduktan sonra hakkında soruşturma başlatılması üzerine emekli olduğunu aktararak o gün evine misafirliğe gelen Gülistan'ın, Zeinal ve annesi Cemile ile ne görüştüğünü bilmediğini, Gülistan'ın kaybolduğu gece yağmur yağdığı için tek gitmesin diye arabasının anahtarını üvey oğluna verip peşinden gönderdiğini ifade etmişti.

Zeinal Abarakov’un evden çıktıktan yaklaşık 10-15 dakika sonra polis arkadaşının kendisini aradığını söyleyen Yücer, arkadaşının, "Zeinal diye biri var senin oğlun olduğunu söylüyor, kimliği üzerinde yok, bir kimliğini getir" dediğini, kendisinin Zeinal’ın evdeki oturma iznini alıp gittiğini, gittiğinde aracın çamura saplandığını, Zeynal ile ekipte bulunanların arabayı çıkartmaya çalıştıklarını anlatmıştı.

“ EVİMİZİ ARAMAYA GELDİLER HALEN ANLAM VEREMİYORUM”

İfadesinin devamında, "Bir süre ekip arkadaşlarımın yanında kaldım. Eve saat 22:00-22.30 arasında girdim. 5 Ocak 2020 günü çalışıyor muydum hatırlamıyorum. Gececi mi gündüzcü müydüm hatırlamıyorum. Belirtilen saatler arasında telefonumu neden kullanmadığımı hatırlamıyorum” diyen Yücer, “Aracımın üzeri çamur idi. Aracımın üzerindeki çamurun rengini hatırlamıyorum ama çamur bahsettiğim ve arkadaşlarla çıkarttığımız yerdeki çamurdur. Başka bir yere o akşam aracımı gitmedim” demişti.

Yücer, aracını yıkatmaya vermediğini ifade ederek “Gülistan’ın kız arkadaşları Gülistan kayboldu diye müracaatta bulunmuşlar ve Zeinal’dan bahsetmişler, bunun üzerine ben akşam mesai çıkışı evimi aramaya gelmişler. Evimi aramaya geldiklerinde ben de evdeydim. Bir enterasanlık var, ne çabuk daha 24 saat dolmadan kayıp müracaatında bulundular da evimizi aramaya geldiler halen anlam veremiyorum. Neden tepkileri Zeinal’ın üzerine yaptılar ona da anlam veremiyorum." sözlerini sarf etmişti.