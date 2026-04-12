Erzurum’da heyelan! Yol ulaşıma kapandı

Erzurum’da kar ve yağmur sonrası heyelan meydana gelirken, Kemerkaya ile Sütkans mahallelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

Erzurum’un Oltu ilçesinde dün akşam etkili olan kar ve yağmurun ardından Kemerkaya ile Sütkans mahallelerini birbirine bağlayan yolda heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan büyük kaya parçaları yolu kapatırken, ulaşım durdu.

YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Yolun kapanmasının ardından temizlik çalışması başlatıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, sabah saatlerinde yola düşen kaya parçalarını temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Diğer yandan ilçenin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekiplerin, riskli bölgelerde oluşan heyelanlara da müdahale ettiği öğrenildi.

Ekiplerin, olumsuz hava koşullarına rağmen, ilçe genelindeki mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

